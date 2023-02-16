Тур поведе с 2:0, но Фридрихсхафен обърна двубоя и е на 1/4-финал в ШЛ

Френският град Тур бе на прага да поднесе поредна сензация в Шампионската лига, но силите на волейболистите на Марсело Фронконяк не бяха достатъчни за това.

След като преди седмица Тур загуби у дома първата 1/8-финална среща от Фридрихсхафен с 0:3, сега френските волейболисти поведоха с 2:0 гейма, но германският вицешампион направи пълен обрат и стигна до домакински успех с 3:2 (21:25, 15:25, 25:18, 25:21, 15:11) пред 1000 зрители в “Ратиофарм-Арена” в Неу-Улм.

Михал Суперлак и Лусиано Висентин реализираха по 18 точки, а Александър Неделкович добави още 17 точки за успеха на Фредрихсхафен.

Бразилският диагонал Абубакар Нето бе над всички за Тур с 25 точки (1 ас, 3 блока), а Жоао Рафаел де Барош добави още 12 точки.

На 1/4-финалите Фридрихсхафен ще срещне полският вицешампион Ястрежебски-Венгел (Ястжембие-Здруй). Двубоите са на 8 и 15 март.

ФРИДРИХСХАФЕН (ГЕРМАНИЯ) - ТУР (ФРАНЦИЯ) 3:2 (21:25, 15:25, 25:18, 25:21, 15:11)

ФРИДРИХСХАФЕН: Деян Винчич 2, Михал Суперлак 18, Лусиано Висентин 18, Жига Щерн 12, Александър Неделкович 17, Андре Браун 9 - Блейър Бан-либеро (Тим Петер, Матеуш Биернат, Никола Пекович-либеро, Воин Чачич, Симон Кон, Мигел Анхел Мартинес 1)

Старши треньор: МАРК ЛЕБЕДЕВ

ТУР: Гари Шовен 2, Абубакар Нето 25, Жоао Рафаел Де Барош 12, Лусиано Палонски 11, Михаел Паркинсон 7, Дмитро Терьоменко 6 - Бенжамен Диез-либеро (Пиер Деруйон 2, Желко Чорич, Жозе Монтейро 3, Якуб Клаймон 1)

Старши треньор: МАРСЕЛО ФРОНКОВЯК.

СНИМКИ: cev.eu

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