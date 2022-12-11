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  3. ФК Сливен ще изиграе десет контроли

ФК Сливен ще изиграе десет контроли

  • 11 дек 2022 | 17:36
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Едноименният тим на Сливен започва на 4-6 януари следващата година подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се проведе на клубната база. В хода му, отбора ще играе и приятелски срещи.

Договорените контроли:

11 януари: ФК Сливен – Созопол

15 януари: Нефтохимик (Бургас) – ФК Сливен

18 януари: ФК Сливен – Етър (Велико Търново)

21 януари: ФК Сливен – Черноморец (Бургас)

26 януари: ФК Сливен – ЦСКА 1948 III (София)

29 януари: Черноломец (Попово) – ФК Сливен

1 февруари: Димитровград – ФК Сливен

4 февруари: ФК Ямбол – ФК Сливен

8 февруари: ФК Сливен – ФК Несебър

11 февруари: ФК Сливен – Загорец (Нова Загора)

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