ФК Сливен ще изиграе десет контроли

Едноименният тим на Сливен започва на 4-6 януари следващата година подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се проведе на клубната база. В хода му, отбора ще играе и приятелски срещи.

Договорените контроли:

11 януари: ФК Сливен – Созопол

15 януари: Нефтохимик (Бургас) – ФК Сливен

18 януари: ФК Сливен – Етър (Велико Търново)

21 януари: ФК Сливен – Черноморец (Бургас)

26 януари: ФК Сливен – ЦСКА 1948 III (София)

29 януари: Черноломец (Попово) – ФК Сливен

1 февруари: Димитровград – ФК Сливен

4 февруари: ФК Ямбол – ФК Сливен

8 февруари: ФК Сливен – ФК Несебър

11 февруари: ФК Сливен – Загорец (Нова Загора)