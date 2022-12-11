ФК Сливен ще изиграе десет контроли
Едноименният тим на Сливен започва на 4-6 януари следващата година подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се проведе на клубната база. В хода му, отбора ще играе и приятелски срещи.
Договорените контроли:
11 януари: ФК Сливен – Созопол
15 януари: Нефтохимик (Бургас) – ФК Сливен
18 януари: ФК Сливен – Етър (Велико Търново)
21 януари: ФК Сливен – Черноморец (Бургас)
26 януари: ФК Сливен – ЦСКА 1948 III (София)
29 януари: Черноломец (Попово) – ФК Сливен
1 февруари: Димитровград – ФК Сливен
4 февруари: ФК Ямбол – ФК Сливен
8 февруари: ФК Сливен – ФК Несебър
11 февруари: ФК Сливен – Загорец (Нова Загора)