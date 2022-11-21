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  3. Нефтохимик с първа победа при Атанас Петров, Краси Георгиев отново в игра

Нефтохимик с първа победа при Атанас Петров, Краси Георгиев отново в игра

  • 21 ное 2022 | 19:25
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Нефтохимик с първа победа при Атанас Петров, Краси Георгиев отново в игра

Волейболният отбор на Нефтохимик 2010 (Бургас) записа първа победа под ръководството на новия си старши треньор Атанас Петров. Бургазлии биха без проблеми у дома Славия с 3:0 (25:14, 25:18, 25:17) в последен мач от 7-ия кръг на Efbet Супер Волей, игран тази вечер в зала "Младост".

По този начин вицешампионите се изкачиха на 6-о място във временното класиране с 3 победи, 4 загуби и 11 точки. Славия пък е на предпоследната 11-а позиция с едва 1 победа, 6 загуби и 2 точки. В следващия 8-и кръг Нефтохимик е отново домакин, но на Марек Юнион Ивкони (Дупница), докато "белите" приемат Берое 2016 (Стара Загора). Двубоите са съответно в неделя (27 ноември) от 16,00 часа и в петък (25 ноември) от 18,00 часа.

Срещата ще се запомни със завръщането в игра на центърът Красимир Георгиев, който дълго време се възстановяваше от контузия. Краси Георгиев започна като титуляр за Нефтохимик и игра до средата на втория гейм, като се отчете с 4 точки (1 ас и 50% успеваемост в атака) за успеха.

Най-полезни за бургазлии станаха словенският диагонал Матей Михайлович (2 аса и 63% успеваемост в атака - +15) и Аксел Трухчев (1 блок, 58% успеваемост в атака и 50% позитивно посрещане - +9) със 17 и 15 точки за победата.

За тима на Славия Апостол Боянов бе единственият с двуцифров актив - 10 точки (1 блок и 64% успеваемост в атака - +7).

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - СЛАВИЯ 3:0 (25:14, 25:18, 25:17)

НЕФТОХИМИК 2010: Иван Станев 1, Матей Михайлович 17, Аксел Трухчев 15, Георги Петров 12, Красимир Георгиев 4, Душан Лопар 4 - Симеон Добрев-либеро (Любослав Телкийски 1, Ивайло Великов, Георги Чалъков 1, Тодор Димитров 3, Ивайло Лалов-либеро)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

СЛАВИЯ: Вилиан Хаджиев 1, Виктор Недялков 7, Апостол Боянов 10, Васил Николов 6, Цветослав Николовски 3, Виктор Бодуров 4 - Алекси Мицев-либеро (Деян Тодоров 2)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.

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