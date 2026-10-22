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Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
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Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Бившият наставник на ЦСКА Георги Василев говори пред Sportal.bg във връзка с предстоящото гостуване на "червените" срещу Нордселанд в Лига на конференциите. Гочето, който изведе тим от Борисовата градина до дубъл през 1997 година, посочи три проблема пред Маркус Гиздол.

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

"Рано е да правим дълбок анализ на работата на Гиздол. Когато поех Унион, имаше пет-шест месеца "тишина" в Берлин. Бяха ме оставили да работя, без да се правят някакви интерпретации. Та правя една асоциация с Гиздол в ЦСКА - би било прибързано да анализираме, след като е начело на отбора едва от няколко седмици. Все пак може да се каже, че срещу Монако се забеляза комбинативност и агресия у футболистите. Това е стилът, който германският треньор иска да наложи и този стил подхожда на отбор като ЦСКА.

Срещу Несебър беше различен мач, защото домакините се бяха затворили, което е нещо нормално в крайна сметка. При такава сгъстена защита вече се опира и до индивидуалната класа на нападателите. От играчите на ЦСКА най-много ми допада Жоел Цварц - абсолютен реализатор, който мисли единствено как да отбележи. Мощен голаджия. Щом получи топката, той моментално работи за гол. Едно време такъв беше Ивайло Андонов. Питас е по-лек нападател, техничен и бърз, също добър футболист. Леандро Годой притежава класа, но при него се забелязва несигурност. Това му пречи.

Сенси: Харесва ми да играя на мокър терен, но трябва да внимаваме
Сенси: Харесва ми да играя на мокър терен, но трябва да внимаваме

Липсата на Цварц срещу датчаните е минус за ЦСКА. Естествено, отсъствието му дава шанс на Годой. Ще е интересно какъв ще е подходът на треньора, очаквам много интересен мач. Нордселанд ще даде пространства на ЦСКА, домакините няма да играят дефанзивно, но трябва да се внимава много, особено в началото. ЦСКА със сигурност е по-техничният тим. Изкуственият терен е друго лошо нещо - на този терен топката ще е по-бърза, настилката е по-твърда, първото докосване е различно, условията са специфични, нашите отбори нямат опит на такъв терен, помним на Лудогорец какво му се случи преди няколко години.

Теренът, който плаши мнозина, но не и Гиздол, Сенси и ЦСКА (видео+снимки)
Теренът, който плаши мнозина, но не и Гиздол, Сенси и ЦСКА (видео+снимки)

Искам да обърна внимание и на защитата. Забелязва се несигурност в дадени ситуации, забелязват се колебания, достатъчно е да видим втория гол на Монако. Върху това трябва да се наблегне. Лапоухов е добър вратар, а със стабилна защита пред него ще бъде още по-добър. Разбира се, ще стискам палци на ЦСКА! Надявам се "червените" да постигнат позитивен резултат срещу датчаните", заяви Генерала.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Дания

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