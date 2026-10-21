Младост (Загреб) е най-вероятният съперник на Левски в ШЛ

Хърватският Младост (Загреб) е най-вероятният съперник на Левски София във втория квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Тони Ковачевич тим надигра като гост кипърския Пафиакос (Пафос) с 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:23) в първия мач помежду им от първия кръг на ШЛ.

Срещата-реванш между двата тима е следващия четвъртък (29 октомври) от 19,00 часа българско време в Загреб. На Младост са му нужни само два спечелени гейма, за да продължи напред и да срещне "сините". Пафос пък трябва да спечели с 3:0 или 3:1, за да стигне поне до т.н. "златен" гейм.

Най-полезни за Младост станаха Лео Андрич (1 блок и 53% ефективност в атака - +8) и Ян Покершник (3 блока, 1 ас, 52% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +13) с 19 и 18 точки за победата.

За домакините от Пафос Николаос Елефтериу реализира 22 точки (2 аса и 47% ефективност в атака - +12), а Одисей Савидес завърши с 13 точки.

Снимки: CEV.EU

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