Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Окончателно! Вилфредо Леон пропуска Мондиал 2022

Окончателно! Вилфредо Леон пропуска Мондиал 2022

  • 10 авг 2022 | 15:36
  • 790
  • 1
Окончателно! Вилфредо Леон пропуска Мондиал 2022

Волейболист №1 в света Вилфридо Леон ще пропусне Световното първенство за мъже в Полша и Словения (26 август - 11 септември).

Новината обявиха от Полската федерация по волейбол (PZPS) със специално изявление:

“Изявление на PZPS относно участието на Вилфредо Леон на Световното първенство

Вилфредо Леон все по-близо до участие на Мондиал 2022
Вилфредо Леон все по-близо до участие на Мондиал 2022

Полската волейболна федерация (PZPS) информира за решенията относно участието на Вилфредо Леон в тазгодишното Световно първенство. След медицинска консултация и поредица от разговори между треньора, щаба и лекарите беше решено, че добавянето на Вилфредо Леон към отбора за Световното първенство би било твърде рисковано. Следователно Вилфредо Леон няма да вземе участие в Световното първенство по волейбол за мъже FIVB 2022, на което Полша е съдомакин. Полската волейболна федерация изказва своята благодарност на Вилфредо Леон и всички замесени хора за това, че положиха всички усилия, за да гарантират, че нашият представител се завръща на терена възможно най-скоро. Убедени сме, че Вилфредо ще се завърне да играе за полския национален отбор още по-силен през следващия сезон.

Желаем здраве и успех!”

Обрат! Вилфредо Леон иска да играе на световното, ще бъде готов за финалната фаза
Обрат! Вилфредо Леон иска да играе на световното, ще бъде готов за финалната фаза

Световният шампион Полша е съперник на България в Група С на Мондиала, като двата отбора излизат един срещу друг на 26 август (петък) в зала "Сподек" в Катовице. Другите тимове в групата са САЩ и Мексико.

Николай Желязков: Можем да победим САЩ или Полша на Световното
Николай Желязков: Можем да победим САЩ или Полша на Световното

Гледайте спорт на MAX с най-вълнуващите двубои от волейболното Световното първенство 2022, на живо, в ефира на MAX Sport.

Още от Волейбол

Волейболистките на България U19 с тежка загуба от Турция на Балканиадата в Румъния

Волейболистките на България U19 с тежка загуба от Турция на Балканиадата в Румъния

  • 10 авг 2022 | 17:26
  • 291
  • 0
Първо в Sportal.bg: Лора Китипова продължава кариерата си в екзотична държава

Първо в Sportal.bg: Лора Китипова продължава кариерата си в екзотична държава

  • 10 авг 2022 | 16:58
  • 718
  • 0
Бартош Беднож пропуска поредно голямо първенство

Бартош Беднож пропуска поредно голямо първенство

  • 10 авг 2022 | 16:43
  • 675
  • 0
Добруджа 07 стартира подготовка на 22 август в Добрич

Добруджа 07 стартира подготовка на 22 август в Добрич

  • 10 авг 2022 | 15:50
  • 615
  • 0
Победител в Шампионската лига представи Андрей Жеков 🏐

Победител в Шампионската лига представи Андрей Жеков 🏐

  • 10 авг 2022 | 12:52
  • 5411
  • 6
Ивелина Монова остава в Марица и за новия сезон

Ивелина Монова остава в Марица и за новия сезон

  • 10 авг 2022 | 12:23
  • 1437
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Мъри: Да браним аванса, може да е фатално, ако трябва ще отлoжим цялото първенство, за да стигнем групите

Мъри: Да браним аванса, може да е фатално, ако трябва ще отлoжим цялото първенство, за да стигнем групите

  • 10 авг 2022 | 17:14
  • 10584
  • 79
Филип Филипов: Няма друга мисъл в главите на футболистите освен победа

Филип Филипов: Няма друга мисъл в главите на футболистите освен победа

  • 10 авг 2022 | 09:13
  • 18731
  • 204
Кой ще е супершампионът на Европа?

Кой ще е супершампионът на Европа?

  • 10 авг 2022 | 07:35
  • 26954
  • 88
Весела Лечева: Работи се по новия стадион на ЦСКА

Весела Лечева: Работи се по новия стадион на ЦСКА

  • 10 авг 2022 | 10:09
  • 19391
  • 109
Шимунджа реагира с култов жест на Моуриньо при третия червен картон на Лудогорец

Шимунджа реагира с култов жест на Моуриньо при третия червен картон на Лудогорец

  • 10 авг 2022 | 11:22
  • 30281
  • 62

Видео акценти

Офелия Малинов: Гордея се, че част от България е в Италия

Волейбол

Офелия Малинов: Гордея се, че част от България е в Италия
Медалистите от Европейския младежки олимпийски фестивал в Банска Бистрица се прибраха

Други спортове

Медалистите от Европейския младежки олимпийски фестивал в Банска Бистрица се прибраха
Алекс Николов: Не ни достигна добра кондиция и това ни коства златния медал

Волейбол

Алекс Николов: Не ни достигна добра кондиция и това ни коства златния медал
Любо Ганев: Доволен съм от постигнатото, заявихме кандидатура за домакинство на Европейското

Волейбол

Любо Ганев: Доволен съм от постигнатото, заявихме кандидатура за домакинство на Европейското
Франция е новият шампион в Лигата на нациите

Волейбол

Франция е новият шампион в Лигата на нациите
Италия - Полша 0:3

Волейбол

Италия - Полша 0:3