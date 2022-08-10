Окончателно! Вилфредо Леон пропуска Мондиал 2022

Волейболист №1 в света Вилфридо Леон ще пропусне Световното първенство за мъже в Полша и Словения (26 август - 11 септември).

Новината обявиха от Полската федерация по волейбол (PZPS) със специално изявление:

“Изявление на PZPS относно участието на Вилфредо Леон на Световното първенство

Вилфредо Леон все по-близо до участие на Мондиал 2022

Полската волейболна федерация (PZPS) информира за решенията относно участието на Вилфредо Леон в тазгодишното Световно първенство. След медицинска консултация и поредица от разговори между треньора, щаба и лекарите беше решено, че добавянето на Вилфредо Леон към отбора за Световното първенство би било твърде рисковано. Следователно Вилфредо Леон няма да вземе участие в Световното първенство по волейбол за мъже FIVB 2022, на което Полша е съдомакин. Полската волейболна федерация изказва своята благодарност на Вилфредо Леон и всички замесени хора за това, че положиха всички усилия, за да гарантират, че нашият представител се завръща на терена възможно най-скоро. Убедени сме, че Вилфредо ще се завърне да играе за полския национален отбор още по-силен през следващия сезон.

Желаем здраве и успех!”

Обрат! Вилфредо Леон иска да играе на световното, ще бъде готов за финалната фаза

Световният шампион Полша е съперник на България в Група С на Мондиала, като двата отбора излизат един срещу друг на 26 август (петък) в зала "Сподек" в Катовице. Другите тимове в групата са САЩ и Мексико.

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