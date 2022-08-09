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11-те на Созопол и Дунав

  • 9 авг 2022 | 16:50
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11-те на Созопол и Дунав

Станаха ясни стартовите състави на Созопол и Дунав. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от 4-ия кръг на Втора професионална лига.

СОЗОПОЛ – ДУНАВ 0:0

Стартови състави:

Созопол: 12. Росен Андонов, 23. Диян Молдованов, 2. Мариян Димитров, 5. Петър Генчев, 15. Димитър Жеков, 32. Ерик Почански, 4. Петър Вуцов, 10. Антонио Ласков, 11. Галин Димов, 9. Тома Ушагелов, 7. Венцислав Гюзелев

Дунав: 1. Цветелин Енчев, 22. Стоян Предев, 11. Диян Димов, 70. Георги Вълчев, 88. Димитър Тодоров, 66. Никола Колев, 13. Кристиан Върбанов, 7. Кристиан Тасков, 10. Преслав Петков, 20. Йордан Димитров, 23. Мирослав Будинов

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