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Черноломец (Попово) нареди контролите

  • 25 юни 2022 | 14:53
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Вицешампионът на Североизточната Трета лига Черноломец (Попово) вече е готов с програмата за подготовката си. Тя стартира на 5 юли. В хода й, отбора ще изиграе шест приятелски срещи. Усилено се работи и по селекцията.

Програмата за контролите:

13 юли: Черноломец (Попово) – Ювентус (Малчика)

16 юли: Академик (Свищов) – Черноломец (Попово)

24 юли: Черноломец (Попово) – Черно море II (Варна) 

27 юли: Черноломец (Попово) – Локомотив (Дряново) 

30 юли: Дунав II (Русе) – Черноломец (Попово)

7 август: Черноломец (Попово) – Волов (Шумен) 

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