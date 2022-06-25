Черноломец (Попово) нареди контролите

Вицешампионът на Североизточната Трета лига Черноломец (Попово) вече е готов с програмата за подготовката си. Тя стартира на 5 юли. В хода й, отбора ще изиграе шест приятелски срещи. Усилено се работи и по селекцията.

Програмата за контролите:

13 юли: Черноломец (Попово) – Ювентус (Малчика)

16 юли: Академик (Свищов) – Черноломец (Попово)

24 юли: Черноломец (Попово) – Черно море II (Варна)

27 юли: Черноломец (Попово) – Локомотив (Дряново)

30 юли: Дунав II (Русе) – Черноломец (Попово)

7 август: Черноломец (Попово) – Волов (Шумен)