Чавдар (Етрополе) ще играе шест мача

На 27 юли Чавдар (Етрополе) започва подготовка за новия сезон на Югозападната Трета лига. Тя ще се проведе на местната база, която предлага отлични условия. В хода на тренировъчния процес, отбора на Йордан Юруков ще изиграе шест приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Усилено се работи и по селекцията.

Програма за контролите:

6 юли: Чавдар (Етрополе) – Миньор (Перник)

9 юли: Чавдар (Етрополе) – Ботев II (Враца)

16 юли: Чавдар (Етрополе) – Левски (Карлово)

20 юли: Чавдар (Етрополе) – Балкан (Ботевград)

23 юли: Чавдар (Етрополе) – Сливнишки герой (Сливница)

30 юли: Чавдар (Етрополе) – Вихър (Славяново)