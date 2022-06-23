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  3. Чавдар (Етрополе) ще играе шест мача

Чавдар (Етрополе) ще играе шест мача

  • 23 юни 2022 | 14:41
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На 27 юли Чавдар (Етрополе) започва подготовка за новия сезон на Югозападната Трета лига. Тя ще се проведе на местната база, която предлага отлични условия. В хода на тренировъчния процес, отбора на Йордан Юруков ще изиграе шест приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Усилено се работи и по селекцията.

Програма за контролите:

6 юли: Чавдар (Етрополе) – Миньор (Перник)

9 юли: Чавдар (Етрополе) – Ботев II (Враца)

16 юли: Чавдар (Етрополе) – Левски (Карлово)

20 юли: Чавдар (Етрополе) – Балкан (Ботевград)

23 юли: Чавдар (Етрополе) – Сливнишки герой (Сливница)

30 юли: Чавдар (Етрополе) – Вихър (Славяново)

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