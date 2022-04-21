Сериозно изпитание за Локо (ГО)
Утре Локомотив (Горна Оряховица) играе в Славяново срещу местния Вихър. Двубоят е от 27-ия кръг на Северозападната Трета лига. „Железничарите“ ще са без контузения Денислав Николов.
„Направихме поредни добри игри и резултати. Искаме да продължим тази серия с победа. Очаквам много труден мач. Срещу нас е отбор с богат опит и качествени футболисти. Вярваме обаче в нашите възможности. Ще се опитаме да се нагодим към лошия терен в Славяново“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Локомотив Светлин Иванов.