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Сериозно изпитание за Локо (ГО)

  • 21 април 2022 | 08:27
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Утре Локомотив (Горна Оряховица) играе в Славяново срещу местния Вихър. Двубоят е от 27-ия кръг на Северозападната Трета лига. „Железничарите“ ще са без контузения Денислав Николов. 

„Направихме поредни добри игри и резултати. Искаме да продължим тази серия с победа. Очаквам много труден мач. Срещу нас е отбор с богат опит и качествени футболисти. Вярваме обаче в нашите възможности. Ще се опитаме да се нагодим към лошия терен в Славяново“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Локомотив Светлин Иванов.

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