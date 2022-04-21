Сериозно изпитание за Локо (ГО)

Утре Локомотив (Горна Оряховица) играе в Славяново срещу местния Вихър. Двубоят е от 27-ия кръг на Северозападната Трета лига. „Железничарите“ ще са без контузения Денислав Николов.