ФК Севлиево си върна опитен футболист

Владимир Мичев се завръща в родния си клуб ФК Севлиево. 36-годишния състезател идва от втородивизионния Янтра (Габрово). В кариерата си от 2003 година досега, освен за споменатите два клуба, Мичев е играл и за Етър (Велико Търново), Монтана, Левски (Карлово), Локомотив (Горна Оряховица) и Кариана (Ерден). С привличането му, селекцията в Севлиево приключи. Преди Мичев в отбора дойдоха вратаря Никола Василев, защитниците Златко Радославов, Али Ахмед, халфовете Явор Генчев, Атанас Георгиев, нападателите Ерик Почански и Георги Колев.