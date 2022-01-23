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Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група

  • 23 януари 2022 | 21:23
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Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група

Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:

ББЛ А група 

Запад 
Правец – Фаб Файв – 68:79 
Политехника – Миньор 2015 – 66:86 
Славия – Хебър – 52:94 
Микс – Балкан -2 – 80:95 

Изток 
Шабла – Ънстопабъл – 68:71 
Шумен -2 – Светкавица – 69:73 

ББЛ Б група 

Запад 
Спортни настилки зуум дизайн – Титан Пропъртис – 65:71 

Изток 
Консуматорите – Светкавица Б – 58:72 
Ънстопабъл Б – Олд файв – 98:34 
Калиакра – Шоутайм Б – 46:68 
Черноморец Балчик – Спортбаскет ГТ – 54:50 

Юг 
Атлетик 95 Куклен – Рогош – 55:62 
Пловдив мамбас – Казанлък – 91:50 
3.6.9. Баскетболен клуб – Майна таун – 78:72 
Олимпия Ямбол – Хебър Б – 89:77 
Раковски – Асеновец 2005 – 85:57

Снимка: ББЛ

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