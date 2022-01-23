Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група
Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Правец – Фаб Файв – 68:79
Политехника – Миньор 2015 – 66:86
Славия – Хебър – 52:94
Микс – Балкан -2 – 80:95
Изток
Шабла – Ънстопабъл – 68:71
Шумен -2 – Светкавица – 69:73
ББЛ Б група
Запад
Спортни настилки зуум дизайн – Титан Пропъртис – 65:71
Изток
Консуматорите – Светкавица Б – 58:72
Ънстопабъл Б – Олд файв – 98:34
Калиакра – Шоутайм Б – 46:68
Черноморец Балчик – Спортбаскет ГТ – 54:50
Юг
Атлетик 95 Куклен – Рогош – 55:62
Пловдив мамбас – Казанлък – 91:50
3.6.9. Баскетболен клуб – Майна таун – 78:72
Олимпия Ямбол – Хебър Б – 89:77
Раковски – Асеновец 2005 – 85:57
Снимка: ББЛ