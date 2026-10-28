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Берое не оказа съпротива на Партизан в Белград

  • 28 окт 2026 | 22:58
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Берое не оказа съпротива на Партизан в Белград

Берое Стара Загора загуби гостуването си на Партизан в Белград с 53:99 (4:28, 21:24, 13:25, 15:22) в среща от поредния кръг на Адриатическата лига при жените.

Баскетболистките на Николай Господинов вкараха само 4 точки в първия период, срещу 28 за Партизан, натрупаха голям пасив и нямаше как да наваксат.

Най-резултатни за Берое бяха Александра Катанич и Бреон Гънълс с по 14 точки. Катанич добави 8 борби и 7 асистенции, а Гънълс се отличи с 10 борби и 3 откраднати топки. Деана Стояновска завърши с 9 точки и 4 асистенции, докато Александра Петрова записа 7 точки и 6 борби.

Това бе последен мач за сръбската националка Катанич за Берое, след като преди няколко дни стана ясно, че напуска клуба.

В следващия си мач от турнира българският тим ще бъде на 4 ноември като домакин на Партизан.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимка: БК Берое

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