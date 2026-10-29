Окуражаващи новини за Халибъртън: ясен е периодът за възстановяване на звездата на Индиана

Звездата на Индиана Пейсърс Тайрийз Халибъртън ще бъде извън игра за период от поне две седмици, след като беше диагностициран с леко разтежение на лявото бедро. Новината бе обявена в сряда от старши треньора на тима Рик Карлайл. Добрата новина е, че плеймейкърът се е разминал с по-сериозна травма.

Състоянието на гарда ще се следи седмица за седмица, като от клуба планират да направят нова оценка на възстановяването му след около две седмици. Карлайл допълни, че би било напълно нереалистично да се очаква завръщането на плеймейкъра в игра преди изтичането на този срок.

Този нов здравословен проблем идва веднага след като Халибъртън се появи на паркета във всички първи четири двубоя на Индиана от новия сезон. В тях той се отличи със средни показатели от 21,8 точки, 4,5 борби и 9,5 асистенции на мач, включително 22 точки, шест овладени топки и девет завършващи подавания при поражението от Милуоки Бъкс в понеделник.

Травмата настъпва малко след завръщането на лидера на Пейсърс от продължително едногодишно отсъствие, причинено от скъсване на дясното ахилесово сухожилие. Тежката контузия, получена по време на седмия мач от финалите в НБА през 2025 година, го лиши от участие в целия сезон 2025/2026, в който той не изигра нито една среща от редовния сезон.

Халибъртън поднови изявите си още в откриващия мач на Индиана за сезон 2026/2027 и веднага зае ключовата си позиция на основен организатор в играта на отбора, който постигна баланс от две победи и две загуби в първите си четири срещи.

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Снимки: Gettyimages