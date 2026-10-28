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Жалгирис срази Виртус Болоня като гост

  • 28 окт 2026 | 23:46
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Жалгирис срази Виртус Болоня като гост

Жалгирис срази с 91:74 като гост Виртус Болоня в мач от осмия кръг на Евролигата.

Двубоят всъщност започна добре за италианците, които взеха първата четвърт с 22:14, но загуиха следващите две с по 10 точки разлика, а в заключителния период така и не съумяха да застрашат преднината на литовския си противник.

Опитната звезда Йонас Валанчунас поведе Жалгирис със 17 точки, 11 борби и 2 асистенции. Стърлинг Браун реализира 14 точки за победителите, а Азуолас Тубелис бе много близо до дабъл-дабъл - 9 точки и 11 борби. За Виртус Болоня се отличи с 18 точки, 14 остави срещу името си Трент Фрейзиър, а 13 добави Алиу Диара.

След този резултат и двата отбора са с еднакъв баланс от победи и загуби - 4:4.

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Снимки: Imago

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