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АСВЕЛ прекърши Партизан

  • 28 окт 2026 | 23:32
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АСВЕЛ прекърши Партизан

АСВЕЛ-Вильорбан постигна трета победа от началото на сезона в Евролигата. Френският тим надви у дома Партизан с 82:75 в оспорван мач от осмия кръг, в който АСВЕЛ пречупи "черно-белите" след силна последна четвърт, спечелена с 26:16. Така французите нанесоха четвърта загуба на съперника си, който остава с 4 победи.

Ветераните с дългогодишен стаж в НБА Пати Милс и Джей Краудър бяха сред водещите играчи на АСВЕЛ тази вечер. 38-годишният австралийски гард Милс реализира 14 точки, а с една по-малко се отчете 36-годишният Краудър. Тремонт Уотърс направи много силен мач за тима на Тони Паркър с 14 точки, 7 асистенции и 3 откраднати топки. Друг ветеран - 32-годишният център Джоел Боломбой пък допринесе за успеха с 12 точки и 4 борби.

За водения от Жоан Пеняроя сръбски тим Кевариъс Хейс бе над всички с 15 точки и 8 борби. С 13 точки и 5 борби се отчете Ламар Стивънс.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимка: KK Partizan﻿/Facebook

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