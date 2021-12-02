Фридрихсхафен с домакинска загуба от КНАК Рьозеларе в Шампионската лига 🏐

Белгийският КНАК Рьозеларе победи като гост германския Фридрихсхафен с 3:2 (25:18, 23:25, 16:25, 25:22, 15:9) в мач от Група A на Шампионската лига по волейбол, където играе и нашият Хебър (Пазарджик).

Българският тим загуби безапелационно първия си мач от полския Ястрежебски Венгел с 0:3.

Хебър с тежка загуба на старта на груповата фаза на Шампионската лига 🏐

Мачът бе изключително оспорван, като шампионът на Белгия бе категоричен едва в 5-ия гейм, който спечели с 15:9. Белгийците реализираха общо 109 точки, от които 8 аса срещу 93 за германския тим.

След първия изигран мач с най-добри показатели от всички отбори в Шампионската лига е нападателят на КНАК Рьозеларе Матайс Десмет, който реализира 21 точки.

Воин Чачич от Фридрихсхафен завърши с 19 точки в резултатния мач.

На 16 декември Хебър приема у дома Фридрихсхафен, а КНАК Розеларе ще бъде домакин на Ястрежебски Венгел на 14 декември.

ФРИДРИХСХАФЕН (ГЕРМАНИЯ) - КНАК РЬОЗЕЛАРЕ (БЕЛГИЯ) 2:3 (18:25, 25:23, 16:25, 25:22, 9:15)

ФРИДРИХСХАФЕН: Деян Винчич 3, Симон Хирш 16, Войн Чачич 19, Даниел Муниз 4, Маркус Бьоме 6, Лукас Ван Бъркъл 1 - Блейър Бан-либеро (Ейвъри Айсуърт, Щефан Тил, Андрий Аганиц 2, Бен-Симон Бонен, Лукас Маасе 4)

Старши треньор: МАРК ЛЕБЕДЕВ

КНАК РЬОЗЕЛАРЕ: Стийн Д’Хулст 2, Майкъл Охий 21, Матийс Верханеман 12, Матийс Десмет 21, Руне Фастеланд 10, Пиетер Куулман 3 - Денис Дерой-либеро (Стийн Ван Ший, Сандер Деповер 1)

Старши треньор: СТИВЪН ВАНМЕДЕГАЕЛ.

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