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Несебър е първото препятствие на "червените"

  • 18 окт 2026 | 07:45
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Слушай на живо: Несебър - ЦСКА

ЦСКА започва защитата на Sesame Купа на България с гостуване на Несебър. Мачът на Градския стадион в крайморския град стартира в 15:00 ч. Главен съдия на двубоя е Никола Попов.

"Армейците" триумфираха в последното издание на надпреварата, а амбицията им е това да се случи и през този сезон. Отборът на Маркус Гиздол влиза в срещата след поражение с 1:2 от Монако в Лигата на конференциите. Въпреки че загубиха, "червените" се представиха много силно срещу лидера във Франция и оставиха отлично впечатление.

За да стигне дотук, Несебър се справи с Родопа (Смолян) в предварителния кръг на турнира. Преди седмица момчетата на Мирослав Косев завършиха при нулево равенство срещу дублиращия тим на ЦСКА в мач от Втора лига, а сега е ред "делфините" да премерят сили и с първия отбор на столичани.

Несебър стигна до мач с ЦСКА след късна драма и продължения в Смолян
Несебър стигна до мач с ЦСКА след късна драма и продължения в Смолян

Очакванията са в състава на гостите да има много промени и шанс за изява да получат играчи с по-малко минути през настоящата кампания. Съхранен ще бъде Жан-Филип Гбамен, който пропусна последните два двубоя на "армейците" поради контузия, но по всяка вероятност ще бъде на разположение за сблъсъка с Нордселанд идния четвъртък. Със сигурност аут остава наказаният Стефано Сенси.

Гиздол готви много промени за мача с Несебър
Гиздол готви много промени за мача с Несебър

В лагера на домакините няма сериозни кадрови проблеми и Косев ще може да разчита на най-добрите си футболисти в търсене на изненадата.

Несебър - ЦСКА

Начало: 15:00 часа
Съдия: Никола Попов
Стадион: Градски стадион, Несебър

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Снимки: AI

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