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Дибу Мартинес обяви кога ще се върне след операцията

  • 18 окт 2026 | 10:45
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Вратарят на Челси Емилиано Мартинес заяви, че ще бъде готов за игра „след няколко седмици“, след като претърпя операция вследствие на контузия, получена при победата с 2:0 над Евертън във Висшата лига в събота.

Чаби Алонсо с оптимистични новини за Емилиано Мартинес
Чаби Алонсо с оптимистични новини за Емилиано Мартинес

Според информации 34-годишният аржентински национал е получил счупване на челюстта след сблъсък с глава със защитника на Евертън Джарад Брантуейт през второто полувреме на стадион „Хил Дикинсън“.

Мартинес получаваше медицинска помощ в продължение на осем минути, преди да бъде изнесен от терена на носилка. Той беше откаран в болница, а по-късно мениджърът Чаби Алонсо заяви, че вратарят е получил мозъчно сътресение.

В неделя Мартинес публикува съобщение в социалните мрежи, придружено от снимка, на която е облечен в болнична престилка.

Емилиано Мартинес бе откаран в болница след тежък сблъсък в мача между Челси и Евертън
Емилиано Мартинес бе откаран в болница след тежък сблъсък в мача между Челси и Евертън

„Благодаря на всички за съобщенията. Операцията премина успешно.

Най-важното е, че спечелихме и не допуснахме гол. След няколко седмици ще се завърнем“, написа аржентинецът.

Челси нанесе първа загуба на Евертън, Нето обра овациите, а молитвите са за Мартинес
Челси нанесе първа загуба на Евертън, Нето обра овациите, а молитвите са за Мартинес

Майк Пендерс, който замени Мартинес и направи дебюта си във Висшата лига, изглежда ще бъде титуляр поне в следващите три мача на Челси.

Лондончани ще се изправят срещу Тотнъм и Манчестър Юнайтед в първенството, а между тези два двубоя им предстои гостуване на Ливърпул в турнира за Купата на лигата.

21-годишният Пендерс беше привлечен от белгийския Генк през 2024 година срещу 17 милиона паунда.

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Снимки: Gettyimages

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