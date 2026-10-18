Дибу Мартинес обяви кога ще се върне след операцията

Вратарят на Челси Емилиано Мартинес заяви, че ще бъде готов за игра „след няколко седмици“, след като претърпя операция вследствие на контузия, получена при победата с 2:0 над Евертън във Висшата лига в събота.
Чаби Алонсо с оптимистични новини за Емилиано Мартинес
Според информации 34-годишният аржентински национал е получил счупване на челюстта след сблъсък с глава със защитника на Евертън Джарад Брантуейт през второто полувреме на стадион „Хил Дикинсън“.
Мартинес получаваше медицинска помощ в продължение на осем минути, преди да бъде изнесен от терена на носилка. Той беше откаран в болница, а по-късно мениджърът Чаби Алонсо заяви, че вратарят е получил мозъчно сътресение.
В неделя Мартинес публикува съобщение в социалните мрежи, придружено от снимка, на която е облечен в болнична престилка.
Емилиано Мартинес бе откаран в болница след тежък сблъсък в мача между Челси и Евертън
„Благодаря на всички за съобщенията. Операцията премина успешно.
Най-важното е, че спечелихме и не допуснахме гол. След няколко седмици ще се завърнем“, написа аржентинецът.
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Майк Пендерс, който замени Мартинес и направи дебюта си във Висшата лига, изглежда ще бъде титуляр поне в следващите три мача на Челси.
Лондончани ще се изправят срещу Тотнъм и Манчестър Юнайтед в първенството, а между тези два двубоя им предстои гостуване на Ливърпул в турнира за Купата на лигата.
21-годишният Пендерс беше привлечен от белгийския Генк през 2024 година срещу 17 милиона паунда.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages