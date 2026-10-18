Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

Слушай на живо: Спартак (Плевен) - Левски

Шампионът Левски започва участието си в турнира Sesame Купа на България с гостуване на Спартак (Плевен) в срещат от 1/16-финалите на надпреварата. Срещата ще се играе на “Градския стадион” в Ловеч, тъй като съоръжението в Плевен е в ремонт. Двубоят е с начален час 18:00 и ще бъде ръководен от Станимир Тренчев.

“Сините” сега стартират участието си в надпреварата, докато домакините вече играха в турнира, като отстраниха трудно Крумовград с 2:1 като гост, след като 15 минути преди края губеха с 0:1.

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При гостите аут за мача са Мустафа Сангаре, Асен Митков и Радослав Кирилов. Акрам Бурас може да се завърне в състава след дълго отсъствие, но все още не е решено дали ще бъде включен. При домакините под въпрос пък са Яни Пехливанов и Шола Аделани.

Левскарите ще трябва да се пренастройват, след като в четвъртък играха в друг турнир - Лига Европа и постигнаха положителен резултат при визитата си на НЕК (Ниймеген) - 1:1. А само няколко дни след мача с плевенчани имат нова визита в Европа на Виктория (Пилзен).

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Двата тима не са играли в официален мач помежду си почти четвърт век, като за последно са се срещали през вече далечната 2002 година. Тогава “сините” побеждават с 4:1.

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Снимки: AI