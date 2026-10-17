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Страхотен Венислав Антов с 19 точки, Туркоа стартира с победа във Франция

  • 17 окт 2026 | 23:59
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Страхотен Венислав Антов с 19 точки, Туркоа стартира с победа във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа стартираха с победа новия сезон във Франция. Антов и съотборниците му се наложиха като домакини на Нарбон с 3:0 (25:15, 25:20, 25:23) в среща от първия кръг на местната Alterna VOLSTAR Ligue, игран тази вечер пред близо 1200 зрители.

Във междинния втор кръг Туркоа ще гостува на Тур, който също започна с победа с 3:0. Мачът е във вторник (20 октомври) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов изигра страхотен мач за Туркоа и бе най-полезен с 19 точки (1 блок и 62% ефективност в атака - +1) за победата.

Нейтън Кановас пък завърши с 12 точки за успеха.

За гостите от Нарбон Михаел Червински и Тим Хелд се отчетоха със скромните 9 и 8 точки.

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