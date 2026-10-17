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Алекс Николов: Тази вечер Лубе демонстрира огромен заряд и се надявам през целия сезон да виждате отбора именно в тази светлина

  • 17 окт 2026 | 23:02
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Националът Александър Николов отличи борбения дух на своя Кучине Лубе (Чивитанова) при категоричната победа над Рана (Верона) с 3:0 гейма в откриващия мач от новия сезон в италианската Суперлига. Николов беше определен и за MVP, след като заби страхотните 19 точки за успеха.

Супер Мони Николов, Алекс Николов MVP, Лубе с летящ старт в Италия
Супер Мони Николов, Алекс Николов MVP, Лубе с летящ старт в Италия

"Изключително сме щастливи. Тази вечер Лубе демонстрира огромен заряд и се надявам през целия сезон да виждате отбора именно в тази светлина. Този успех е много ценен, тъй като още в първия кръг показахме отлични неща. Това си пролича най-вече в третия гейм, когато съперникът повиши ефективността си в атака, но в заключителните моменти ние бяхме тези, които наложиха волята си", сподели Алекс Николов пред клубния сайт.

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