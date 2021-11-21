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Всички резултати от мачовете в ББЛ А и ББЛ Б Група

  • 21 ноември 2021 | 20:10
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Всички резултати от мачовете в ББЛ А и ББЛ Б Група

ББЛ А Група 

Запад 

Политехника – Балкан -2 – 79:97 
Правец – Енигма Фойерверк – 76:69 
ЦСКА – Славия – 82:60 
Фаб Файв – Микс – 79:62 
Изток Ънстопабъл – ИУ – 57:68 
Шумен -2 – Шабла – 59:58

ББЛ Б Група 

Запад 

Титан Пропъртис – НСА – 78:64 
Център Дрийм тийм Троян – Чардафон Б – 95:62 
Ударникъ – Гочита – 85:48 

Изток 

Светкавица Б – Калиакра – 86:50 
Черноморец Балчик – Ънстопабъл Б – 69:92 
Спортбаскет ГТ – Консуматорите – 51:97 
Шоутайм Б – Олдфайв – 68:48 

Юг 

Олд скул бойс – Олимпия Ямбол – 0:20 
Хасково – Асеновец 2005 – 95:65 
Рогош – Казанлък – 67:85 
Майна таун – Хебър Б – 0:20

Снимка: ББЛ 

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