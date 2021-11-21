Всички резултати от мачовете в ББЛ А и ББЛ Б Група
ББЛ А Група
Запад
Политехника – Балкан -2 – 79:97
Правец – Енигма Фойерверк – 76:69
ЦСКА – Славия – 82:60
Фаб Файв – Микс – 79:62
Изток Ънстопабъл – ИУ – 57:68
Шумен -2 – Шабла – 59:58
ББЛ Б Група
Запад
Титан Пропъртис – НСА – 78:64
Център Дрийм тийм Троян – Чардафон Б – 95:62
Ударникъ – Гочита – 85:48
Изток
Светкавица Б – Калиакра – 86:50
Черноморец Балчик – Ънстопабъл Б – 69:92
Спортбаскет ГТ – Консуматорите – 51:97
Шоутайм Б – Олдфайв – 68:48
Юг
Олд скул бойс – Олимпия Ямбол – 0:20
Хасково – Асеновец 2005 – 95:65
Рогош – Казанлък – 67:85
Майна таун – Хебър Б – 0:20
Снимка: ББЛ
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