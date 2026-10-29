Рилски спортист стартира с две победи в Европейската младежка баскетболна лига

Юношите до 17 години на Рилски спортист направиха своя дебют в Европейската младежка баскетболна лига (EYBL). Възпитаниците на Боби Трифонов завършиха първия турнир в Будапеща с баланс от две победи и две загуби.

Самоковци започнаха повече от убедително участието си, разгромявайки домакините от Basket Beats с 90:39. Във втория си двубой младите таланти бяха още по-категорични и се наложиха над румънския Amicii Pitești с впечатляващото 99:26.

В следващите две срещи обаче Рилски спортист се изправи срещу по-сериозна съпротива. Българският тим отстъпи на чешкия USK Prague с 66:86, а след това допусна поражение и от NEXT Generation Brno Basket с 59:82.

Росен Русев беше сред най-резултатните играчи на самоковци, завършвайки турнира със средно 21,3 точки на мач. Валентин Василев се отличи в подкошието с по 8,3 борби, докато Алекс Хасан беше водещият подавач на отбора със средно 4,8 асистенции.

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