Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Рилски спортист стартира с две победи в Европейската младежка баскетболна лига

  • 29 окт 2026 | 18:09
  • 399
  • 0
Рилски спортист стартира с две победи в Европейската младежка баскетболна лига

Юношите до 17 години на Рилски спортист направиха своя дебют в Европейската младежка баскетболна лига (EYBL). Възпитаниците на Боби Трифонов завършиха първия турнир в Будапеща с баланс от две победи и две загуби.

Самоковци започнаха повече от убедително участието си, разгромявайки домакините от Basket Beats с 90:39. Във втория си двубой младите таланти бяха още по-категорични и се наложиха над румънския Amicii Pitești с впечатляващото 99:26.

В следващите две срещи обаче Рилски спортист се изправи срещу по-сериозна съпротива. Българският тим отстъпи на чешкия USK Prague с 66:86, а след това допусна поражение и от NEXT Generation Brno Basket с 59:82.

Росен Русев беше сред най-резултатните играчи на самоковци, завършвайки турнира със средно 21,3 точки на мач. Валентин Василев се отличи в подкошието с по 8,3 борби, докато Алекс Хасан беше водещият подавач на отбора със средно 4,8 асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Историческо постижение в Евролигата: двама съотборници си поделиха наградата за MVP

Историческо постижение в Евролигата: двама съотборници си поделиха наградата за MVP

  • 29 окт 2026 | 17:28
  • 710
  • 0
Сериозен удар за Валенсия: Никола Миротич аут за сблъсъка с Барселона

Сериозен удар за Валенсия: Никола Миротич аут за сблъсъка с Барселона

  • 29 окт 2026 | 16:36
  • 506
  • 0
Невероятна вечер в НБА: четири коша от собствената половина впечатлиха феновете

Невероятна вечер в НБА: четири коша от собствената половина впечатлиха феновете

  • 29 окт 2026 | 15:53
  • 820
  • 0
Ивайло Ресиловски е единственият кандидат за председател на Съдийската комисия

Ивайло Ресиловски е единственият кандидат за председател на Съдийската комисия

  • 29 окт 2026 | 14:52
  • 477
  • 1
Историческо постижение за Йокич, записа трипъл-дабъл №200 в НБА

Историческо постижение за Йокич, записа трипъл-дабъл №200 в НБА

  • 29 окт 2026 | 14:50
  • 741
  • 0
Скандал в Олимпиакос: Барцокас остави Везенков на пейката след остър спор

Скандал в Олимпиакос: Барцокас остави Везенков на пейката след остър спор

  • 29 окт 2026 | 13:53
  • 1778
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 44119
  • 156
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 16920
  • 39
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 11373
  • 8
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 28703
  • 69
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 14144
  • 10
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 10571
  • 2