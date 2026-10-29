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Невероятна вечер в НБА: четири коша от собствената половина впечатлиха феновете

  • 29 окт 2026 | 15:53
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Невероятна вечер в НБА: четири коша от собствената половина впечатлиха феновете

Поредната вечер в НБА предложи истинско баскетболно зрелище, изпълнено с драматични обрати, резултатни двубои и впечатляващи индивидуални изпълнения.

Освен оспорваните срещи и зрелищните отигравания, вниманието привлече и един любопитен факт – четирима баскетболисти успяха да реализират кошове с изстрели зад централната линия в рамките на една вечер.

С невероятна точност от собствената половина се отличиха Никола Йович, Кийтън Ваглер, ВиДжей Еджкомб и Трей Джоунс, които подариха на феновете едни от най-атрактивните моменти в мачовете.

Подобни попадения са рядкост, а четири в рамките на една игрова вечер превърнаха случилото се в любопитен акцент от програмата на най-силното баскетболно първенство в света.

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Снимки: Gettyimages

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