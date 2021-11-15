Изненада! Нефтохимик се раздели с Миро Градинаров 🏐

Вицешампионът Нефтохимик 2010 (Бургас) се раздели изненадващо с посрещача Мирослав Градинаров, който бе неизменна част от клуб през последните години.

„Разделяме се по взаимно съгласие с Мирослав Градинаров. Благодарим за всичко, което той направи за клуба. Вратите за него са винаги широко отворени. Пожелаваме на Миро много здраве, късмет и успех в новото предизвикателство!“, написаха от Нефтохимик.