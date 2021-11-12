Пирин е лидер в Efbet Супер Волей
Срещи от 5-ия кръг на мъжкото волейболно първенство на България:
Марек Юнион-Ивкони - Хебър (Пазарджик) 0:3 (16:25, 24:26, 20:25)
ЦСКА - Раковски-1964 3:0 (25:19, 25:12, 25:19)
Славия - Монтана 0:3 (19:25, 13:25, 17:25)
Пирин - Ботев Луковит 3:0 (25:14, 25:11, 25:17)
Пирин с 5 от 5 след разгром над Ботев (Луковит)🏐
Левски - Дунав (Русе) 3:0 (25:17, 25:22, 25:20)
Нефтохимик 2010 - Добруджа 07 3:0 (25:16, 25:21, 25:15)
Локомотив Пловдив - Сливнишки герой - отложен
в събота:
Дея спорт (Бургас) - Берое 2016
Временно класиране:
1. Пирин 5 5 0 15:4 14 точки
2. Хебър 4 4 0 12:0 12
3. ЦСКА 4 4 0 12:2 12
4. Нефтохимик 2010 5 4 1 13:5 11
5. Монтана 5 3 2 10:6 9
6. Дея спорт Бургас 4 3 1 9:6 8
7. Левски София 5 2 3 11:10 8
8. Марек Юнион-Ивкони 5 2 3 9:11 6
9. Дунав 5 2 3 7:10 6
10. Добруджа 07 5 2 3 6:9 6
11. Сливнишки герой 3 1 2 5:6 4
12. Локомотив Пловдив 3 1 2 3:6 3
13. Берое 2016 4 1 3 4:9 3
14. Ботев Луковит 5 1 4 3:12 3
15. Славия 3 0 3 1:9 0
16. Раковски-1964 5 0 5 0:15 0
Гледайте Лига на нациите, Шампионска лига, Световно клубно първенство, Световно първенство 2022 и още много волейбол на световно ниво в ефира на MAX Sport.