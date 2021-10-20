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Тодор Скримов с 15 точки, Енисей с втора поредна победа в Русия

  • 20 октомври 2021 | 20:58
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Тодор Скримов с 15 точки, Енисей с втора поредна победа в Русия

Волейболният национал Тодор Скримов и неговият Енисей (Красноярск) постигнаха втора поредна победа в руската Суперлига. Скримов и съотборниците му обърнаха и се наложиха като гости на Факел (Новий Уренгой) с 3:1 (31:33, 25:21, 25:21, 25:21) в отложена среща от 2-ия кръг на шампионата, играна тази вечер.

Така Енисей е на 7-о място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 5 точки. В редовния 4-и кръг Скримов и компания са домакини на водения от Пламен Константинов тим на Локомотив (Новосибирск), който е с 3 победи от 3 мача до момента. Срещата е в събота (23 октомври) от 13,00 часа българско време.

Тодор Скримов изигра нов много силен мач и стана втори по резултатност с 15 точки (1 ас, 50% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане) за победата на Енисей. Виталий Фетцов отново пък бе най-полезен с 22 точки (1 блок, 2 аса и 48% ефективност в атака) за успеха.

За домакините от Урал над всички беше Владислав Бабкевич със страхотните 32 точки (1 блок, 1 ас и 52% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за победа.

ФАКЕЛ (НОВИЙ УРЕНГОЙ) - ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) 1:3 (33:31, 21:25, 21:25, 21:25)

ФАКЕЛ: Тимофей Жуковский 3, Владислав Бабкевич 32, Омар Курбанов 12, Станислав Динейкин 9, Виталий Дикарев 10, Александър Мелников 2 - Иля Петрушов-либеро (Алексей Чанчиков, Вадим Юцевич 2, Никита Крот 2, Алексей Сафонов 2, Никита Морозов, Евгений Андреев-либеро)

Старши треньор: МИХАИЛ НИКОЛАЕВ

ЕНИСЕЙ: Игор Коваликов 2, Виталий Фетцов 22, ТОДОР СКРИМОВ 15, Ян Ерещенко 14, Александър Крицкий 8, Максим Куликов 9 – Александър Янутов-либеро (Антон Максимов, Данил Гаврилов 1) 

Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ.

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