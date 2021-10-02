Тодор Скримов и Енисей не можаха да спрат Зенит (Казан)

Националът Тодор Скримов и неговият клуб Енисей (Красноярск) не можаха да се противопоставят и да спрат гранда Зенит (Казан) в първия кръг на волейболната Суперлига на Русия. Енисей допусна домакинска загуба от Зенит с 0:3 (21:25, 15:25, 21:25).

Тодор Скримов игра цял мач за домакините, които през този сезон са водени от Юрий Филипов. Алексей Вербов се завърна начело на Зенит с категорична победа. Дебют за тима от Казан направи американският разпределител Мика Кристенсън.

ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) – ЗЕНИТ (КАЗАН) 0:3 (21:25, 15:25, 21:25)

ЕНИСЕЙ: Константин Осипов 2, Виталий Фетцов 9, ТОДОР СКРИМОВ 13, Иван Валеев 5, Александър Крицкий 1, Максим Куликов 4 – Александър Янутов-либеро (Антон Максимов 5, Данила Гаврилов, Ян Ерещенко 1, Игор Коваликов)

Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ

ЗЕНИТ: Мика Кристенсън 5, Максим Михайлов 9, Бартош Беднож 14, Дмитрий Волков 12, Александър Волков 10, Артьом Волвич 8 – Валентин Голубев-либеро (Андрей Сурмачевский, Денис Земчьонок 3, Роман Порошин)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.

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ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЕНИСЕЙ - ЗЕНИТ (КАЗАН) 0:3 - ТУК!!!