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Тодор Скримов и Енисей не можаха да спрат Зенит (Казан)

  • 2 октомври 2021 | 14:51
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Тодор Скримов и Енисей не можаха да спрат Зенит (Казан)

Националът Тодор Скримов и неговият клуб Енисей (Красноярск) не можаха да се противопоставят и да спрат гранда Зенит (Казан) в първия кръг на волейболната Суперлига на Русия. Енисей допусна домакинска загуба от Зенит с 0:3 (21:25, 15:25, 21:25). 

Тодор Скримов игра цял мач за домакините, които през този сезон са водени от Юрий Филипов. Алексей Вербов се завърна начело на Зенит с категорична победа. Дебют за тима от Казан направи американският разпределител Мика Кристенсън. 

ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) – ЗЕНИТ (КАЗАН) 0:3 (21:25, 15:25, 21:25)
ЕНИСЕЙ: Константин Осипов 2, Виталий Фетцов 9, ТОДОР СКРИМОВ 13, Иван Валеев 5, Александър Крицкий 1, Максим Куликов 4 – Александър Янутов-либеро (Антон Максимов 5, Данила Гаврилов, Ян Ерещенко 1, Игор Коваликов) 
Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ 
ЗЕНИТ: Мика Кристенсън 5, Максим Михайлов 9, Бартош Беднож 14, Дмитрий Волков 12, Александър Волков 10, Артьом Волвич 8 – Валентин Голубев-либеро (Андрей Сурмачевский, Денис Земчьонок 3, Роман Порошин) 
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!!!

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЕНИСЕЙ - ЗЕНИТ (КАЗАН) 0:3 - ТУК!!!

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