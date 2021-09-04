Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Голмайстори и резултати от 4-ия кръг на Североизток

Голмайстори и резултати от 4-ия кръг на Североизток

  • 4 септември 2021 | 20:47
  • 920
  • 1
Голмайстори и резултати от 4-ия кръг на Североизток

Днес се изиграха почти всички мачове от 4-ия кръг на Североизточната Трета лига. Най-убедителният резултат бе в Тервел, където местният Септември 98 се наложи с убедителното 5:0 над Волов (Шумен). Срещата между Черноморец (Балчик) и Дунав (Русе) бе отложена заради мачовете на двата тима за Купата на България. Ето всички голмайстори и резултати:

Септември разгроми Волов в Тервел
Септември разгроми Волов в Тервел

Ботев (Нови пазар) - Рилци (Добрич) 1:0 
1:0-Митко Митков (62) 

Локомотив (Русе) - Лудогорец III (Разград) 0:2 
0:1-Йоан Йорданов (17)
0:2-Христо Георгиев (87)

Спортист (Генерал Тошево) - Черноломец (Попово) 1:0 
1:0-Румен Николов (90) 

Септември (Тервел) - Волов (Шумен) 5:0 
1:0-Михаил Михайлов (2) 
2:0-Баръш Николаев (16) 
3:0-Симеон Митев (36) 
4:0-Венелин Стоянов (72) 
5:0-Денис Кадир (85 д.) 

Доростол (Силистра) - Светкавица (Търговище) 1:2 
0:1-Любомир Михалев (30) 
1:1-Георги Димитров (38) 
1:2-Любомир Михалев (67) 

5 септември 2021 г., неделя, 17:00 часа: 
Устрем (Дончево) - Спартак II (Варна) 

8 септември 2021 г., сряда, 17:00 часа: 
Черноморец (Балчик) - Дунав (Русе)

Още от БГ Футбол

МФК Спартак (Варна) започна с категорична победа във финалите на държавното първенство

МФК Спартак (Варна) започна с категорична победа във финалите на държавното първенство

  • 4 сеп | 21:28
  • 535
  • 0
Лудогорец III остана на върха след четвърта поредна победа

Лудогорец III остана на върха след четвърта поредна победа

  • 4 сеп | 21:17
  • 978
  • 0
Ботев (Враца) отпразнува вековния юбилей - Марто Петров, Вълов, Гонзо, Вальо Илиев и Цецо Йончев на празника

Ботев (Враца) отпразнува вековния юбилей - Марто Петров, Вълов, Гонзо, Вальо Илиев и Цецо Йончев на празника

  • 4 сеп | 21:10
  • 1301
  • 1
Божинов: В процес на размисъл съм, жалко, че няма да ме тренира най-добрият треньор в България

Божинов: В процес на размисъл съм, жалко, че няма да ме тренира най-добрият треньор в България

  • 4 сеп | 21:07
  • 3801
  • 22
Резултати от 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати от 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 4 сеп | 20:57
  • 780
  • 0
Ботев (Нови пазар) с трета поредна победа

Ботев (Нови пазар) с трета поредна победа

  • 4 сеп | 20:50
  • 702
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нов кръг от световните квалификации - вече има голове в късните мачове

Нов кръг от световните квалификации - вече има голове в късните мачове

  • 4 сеп | 22:04
  • 35145
  • 3
Ясен Петров: Мачът с Италия е забравен, време е да започнем да печелим и един ден отборът да сбъдне мечтите ми

Ясен Петров: Мачът с Италия е забравен, време е да започнем да печелим и един ден отборът да сбъдне мечтите ми

  • 4 сеп | 11:11
  • 15882
  • 45
Беласица с първа загуба, петричанин разплака "комитите"

Беласица с първа загуба, петричанин разплака "комитите"

  • 4 сеп | 18:50
  • 13511
  • 23
Десподов: Утре всички очакват да бием 5:0, но можем да паднем тежко

Десподов: Утре всички очакват да бием 5:0, но можем да паднем тежко

  • 4 сеп | 11:21
  • 28944
  • 86
Директорът на Асколи: Още преди година набелязах Илиев, той ни предпочете пред Втора Бундеслига

Директорът на Асколи: Още преди година набелязах Илиев, той ни предпочете пред Втора Бундеслига

  • 4 сеп | 14:34
  • 23197
  • 10

Видео акценти

Саша Симонович: Нападателите трябва да поемат по-голяма отговорност

БГ Футбол

Саша Симонович: Нападателите трябва да поемат по-голяма отговорност
Кириакос Георгиу: Колективът ни помогна за този успех

БГ Футбол

Кириакос Георгиу: Колективът ни помогна за този успех
Локомотив (Пловдив) победи дубъла на ЦСКА 1948 с 1:0 в контрола

БГ Футбол

Локомотив (Пловдив) победи дубъла на ЦСКА 1948 с 1:0 в контрола
Васил Тачев вкара втория си гол в мача и Оборище отново е напред

БГ Футбол

Васил Тачев вкара втория си гол в мача и Оборище отново е напред
Живко Димитров изравни за Беласица с глава след корнер

БГ Футбол

Живко Димитров изравни за Беласица с глава след корнер
Оборище - Беласица 2:1

БГ Футбол

Оборище - Беласица 2:1