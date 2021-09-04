Голмайстори и резултати от 4-ия кръг на Североизток

Днес се изиграха почти всички мачове от 4-ия кръг на Североизточната Трета лига. Най-убедителният резултат бе в Тервел, където местният Септември 98 се наложи с убедителното 5:0 над Волов (Шумен). Срещата между Черноморец (Балчик) и Дунав (Русе) бе отложена заради мачовете на двата тима за Купата на България. Ето всички голмайстори и резултати:

Септември разгроми Волов в Тервел