Голмайстори и резултати от 4-ия кръг на Североизток
Днес се изиграха почти всички мачове от 4-ия кръг на Североизточната Трета лига. Най-убедителният резултат бе в Тервел, където местният Септември 98 се наложи с убедителното 5:0 над Волов (Шумен). Срещата между Черноморец (Балчик) и Дунав (Русе) бе отложена заради мачовете на двата тима за Купата на България. Ето всички голмайстори и резултати:
Септември разгроми Волов в Тервел
Ботев (Нови пазар) - Рилци (Добрич) 1:0
1:0-Митко Митков (62)
Локомотив (Русе) - Лудогорец III (Разград) 0:2
0:1-Йоан Йорданов (17)
0:2-Христо Георгиев (87)
Спортист (Генерал Тошево) - Черноломец (Попово) 1:0
1:0-Румен Николов (90)
Септември (Тервел) - Волов (Шумен) 5:0
1:0-Михаил Михайлов (2)
2:0-Баръш Николаев (16)
3:0-Симеон Митев (36)
4:0-Венелин Стоянов (72)
5:0-Денис Кадир (85 д.)
Доростол (Силистра) - Светкавица (Търговище) 1:2
0:1-Любомир Михалев (30)
1:1-Георги Димитров (38)
1:2-Любомир Михалев (67)
5 септември 2021 г., неделя, 17:00 часа:
Устрем (Дончево) - Спартак II (Варна)
8 септември 2021 г., сряда, 17:00 часа:
Черноморец (Балчик) - Дунав (Русе)