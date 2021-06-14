Младежките национали се събират на лагер в Самоков, Костадинов и Стоилов сред повиканите

Националният отбор за младежи по баскетбол започва лагер на 1 юли в Самоков. Селекционерът на тима ни Георги Младенов избра 16 играчи, които ще се готвят за Европейския Чалънджър през лятото. Както е известно турнирът ще замени европейското първенство за играчи, родени 2001.



Тимът ни ще пътува за Тбилиси (Грузия) от 20 до 25 юли, като ще има за съперници Турция, Франция, Германия, Полша и домакина Грузия. Младенов и помощникът му Мирослав Ралчев са избрали следните състезатели за подготовка:



Емил Стоилов, Естудиантес (Испания)

Мартин Йорданов, Черно море Тича

Мартин Тодоров, Шампион 2006

Златомир Дончев, Тунджа

Веселин Господинов, Италия

Константин Костадинов, Реал (Мадрид, Испания)

Дамян Минков, Берое

Константин Паисиев, Шампион 2006

Виктор Германов, Левски

Васил Попов, Рилски спортист

Лъчезар Тошков, БУБА Баскетбол

Константин Тошков, БУБА Баскетбол

Виктор Маргаритов, ЦСКА

Мартин Ангелов, БУБА Баскетбол

Иван Павлов, Левски

Пламен Илиев, Тунджа