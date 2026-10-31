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Резултати от петъчните мачове в Евролигата

  • 31 окт 2026 | 00:44
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Резултати от петъчните мачове в Евролигата

Тази вечер се изиграха седем мача от 9-ия кръг на Евролигата. Получиха се някои интересни сблъсъци, а имаше и изненади.

Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа с 84:78 над Олимпия Милано, като отбелязаха съответно 23 и 24 точки. Домакините си поиграха с огъня в края, но удържаха успеха и нанесоха седма поредна загуба на италианците.

Изненадата на вечерта поднесе Анадолу Ефес, който надигра Панатинайкос с 83:68. Гръцкият тим допусна едва второто си поражение от началото на сезона в Евролигата.

Бешикташ измъкна драматична победа със 103:101 като гост на Виртус Болоня в истинска точкова престрелка. Турският състав заличи девет точки изоставане в заключителните минути, а Лони Уокър блесна с 30 точки.

Барселона спечели оспорвания испански сблъсък с Валенсия с 98:94. Джъстин Робинсън поведе каталунците с 22 точки, докато 26-те на Армони Брукс не стигнаха на гостите.

Дубай се върна на победния път с успех с 97:83 над Апоел Тел Авив. Двубоят обаче бе помрачен от тежко падане на Томаш Саторански, който напусна паркета на носилка.

Жалгирис продължи възхода си с трета поредна победа, след като се наложи над Партизан с 87:80 в Каунас.

АСВЕЛ разчиташе на силната си стрелба отдалеч за убедителното 94:79 над Баскония. Французите реализираха 12 тройки, а Тайтай Уошингтън и Пати Милс допринесоха с общо 41 точки.

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