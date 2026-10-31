Стартира първият камп за селекция по Програма „Развитие“ на БФ Баскетбол

Българската федерация по баскетбол дава старт на новия сезон в Програма „Развитие“. От 31 октомври до 2 ноември в София се провежда първият камп за селекция на националните отбори за подрастващи в мъжкото направление.

Повикани са 38 баскетболисти – 20 момчета в отбора до 16 години от Регион Запад и 18 в отбора до 18 години. Те ще бъдат настанени в Парк-хотел „Витоша“.

Програмата е във втората си година и този сезон стартира с изцяло нова стратегия, нови правила и нова концепция. Стратегията е разработена според философията на Пини Гершон и съвместно с вижданията на ръководството на федерацията, с водещата роля на Треньорската комисия, начело с председателя ѝ Росен Барчовски.

Регионален принцип и прозрачна селекция

Основна промяна в програмата е регионалният принцип на подбор. Страната е разделена на Регион Запад и Регион Изток, за да бъдат обхванати повече играчи и подборът да е по-прозрачен. В селекцията официално се включват и препоръките на клубните треньори.

До Нова година са планирани няколко регионални кампа за момчетата до 18 години. Целта е да бъдат видени и играчите, останали извън полезрението на проекта миналия сезон.

Селекцията минава през три етапа. От октомври до декември са предварителните селекционни лагери. От януари започват основните тренировъчни лагери с по-тесен кръг от играчи и треньори. Последният етап е подготовката и формирането на националните отбори.

Оценката на играчите е комплексна и се основава на предварително определени спортно-технически критерии:

- технически качества;

- физически и атлетически качества;

- баскетболен интелект;

- потенциал за развитие;

- характер и дисциплина;

- съответствие с игровата концепция на националните отбори.

Участието в предварителните лагери не гарантира място в следващите етапи, а отсъствието от конкретен лагер не означава отпадане от програмата.

По обективни причини в първия камп отсъстват играчи и треньори и от двете възрастови групи. Някои отпаднаха заради здравословни проблеми, а други са ангажирани с международни турнири или мачове в България. Те ще бъдат повикани за следващите кампове.

Треньорският екип

Спортно-техническото ръководство на програмата е поверено на Пини Гершон – Директор „Развитие“, и на Людмил Хаджисотиров – Главен треньор „Развитие“ на националните отбори за подрастващи в мъжкото направление.

В първия камп с повиканите играчи ще работят Ивайло Константинов и Даниел Христов от БУБА Баскетбол, Милен Дудев и Георги Дамянов от Миньор Перник и Георги Андонов от Академик/Ботев Пловдив.

В последния момент от треньорския екип отпаднаха Асен Великов заради здравословен проблем и Манол Трифонов от Свети Георги заради проблем с коляното.

Камповете са и практическа школа за треньори. Участниците получават конкретни задачи, а работата им се наблюдава и оценява от спортно-техническото ръководство на програмата.

Програма на тренировките:

Събота, 31 октомври – зала „Триадица“:

U16 в 19:00 – 20:30 ч., U18 в 20:30 – 22:00 ч.

Неделя, 1 ноември – зала „Илия Мирчев“, Герена:

сутрин: U16 в 10:00 – 11:30 ч., U18 в 11:30 – 13:00 ч.;

следобед: U16 в 17:00 – 18:45 ч., U18 в 19:00 – 20:45 ч.

Понеделник, 2 ноември – зала „Свети Георги“:

U16 в 10:00 – 11:30 ч., U18 в 11:30 – 13:00 ч.

Отворени тренировки за треньорите

Тренировките са отворени за всички треньори, които работят с подрастващи. Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров отправят апел най-вече към клубните треньори на повиканите момчета.

Каним ги да наблюдават работата на място, да разговарят с ръководството на програмата и с колегите си и да обсъдят заедно методиката. Целта е методиката, по която работи националният отбор, да бъде същата и в клубовете.

Програма „Развитие“ стартира напълно открито, с ясни критерии и цели. Пълният текст на програмата и критериите за подбор на баскетболисти и треньори са публикувани в раздел „Документи“ на сайта на Българската федерация по баскетбол.

Пълните списъци на повиканите играчи можете да видите в приложените таблици.

Тренировките на националите до 16 г. и 18 г. са отворени за всички треньори

От 31 октомври до 2 ноември в София се провежда първият камп за селекция по Програма „Развитие“. Каним всеки треньор, който работи с подрастващи, да дойде в залата.

Можете да наблюдавате работата на място и да разговаряте с Пини Гершон, с Людмил Хаджисотиров – Удо, и с останалите колеги. Заедно с тях можете да анализирате методиката и програмата.

Вратите са отворени за всички. Целта е опитът и единният подход на Програма „Развитие“ да стигнат до всеки клуб в България.

Ето къде ще се провеждат:

Събота, 31 октомври – зала „Триадица“

Отборът до 16 години тренира в 19:00 – 20:30 ч., а отборът до 18 години – в 20:30 – 22:00 ч.

Неделя, 1 ноември – зала „Илия Мирчев“, Герена

Сутрин отборът до 16 години тренира в 10:00 – 11:30 ч., а отборът до 18 години – в 11:30 – 13:00 ч. Следобед 16-годишните са в залата в 17:00 – 18:45 ч., а 18-годишните – в 19:00 – 20:45 ч.

Понеделник, 2 ноември – зала „Свети Георги“

Отборът до 16 години тренира в 10:00 – 11:30 ч., а отборът до 18 години – в 11:30 – 13:00 ч.

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