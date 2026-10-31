ЛеБрон се развихри за победа на Филаделфия

ЛеБрон Джеймс вкара ключов кош в края на мача и завърши с 20 точки при победата на Филаделфия над гостуващия шампион Ню Йорк Никс с 98:93 в мач от Националната баскетболна асоциация. Тимът на Филаделфия бе без Джейлън Браун, който имаше контузия на коляното, но това даде възможност на Анферни Саймънс да блесне с 21 точки. Най-резултатен за победителите беше Тайръз Макси с 27, докато Ви Джей Еджкъмб завърши с 13 и ключова тройка. Филаделфия спечели пет от първите си шест мача за сезона. Ню Йорк пък вече допусна четири загуби от шест срещи, сред които и две от Филаделфия. Джейлън Брънсън завърши с 28 точки, докато Карл-Антъни Таунз записа 22 и 12 борби. Минута и половина преди края на мача Никс поведе с 90:89 след тройка на Брънсън, но в края направи решаващи пропуски.

Стеф Къри отбеляза 31 точки, а Голдън Стейт се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 112:95 в Сан Франциско. Къри реализира осем от своите 14 опита за стрелба от зоната на три точки, а тимът му навакса пасив от 25 точки. Брендън Поджиемски завърши с 21 точки, а Де'Антъни Мелтън - с 16. Лука Дончич вкара 21 за Лейкърс още в първата четвърт и общо завърши с 37, както и със седем борби и пет асистенции. Остин Рийвс добави 21 точки за "езерняците".

Кайри Ървинг и Купър Флаг общо отбелязаха 68 точки за Далас Маверикс, който навакса 11 точки изоставане на почивката, за да победи Хюстън със 116:111. Ървинг завърши с 35, а Флаг добави 33, като спечели и девет борби. тандемът вкара 27 само в четвъртата част на мача. Джабари Смит Джуниър вкара тройка в края, за да върна интригата, но Даниел Гафорд веднага реализира два фаула за Далас. Кевин Дюрант бе лидерът на Хюстън с 28 точки.

Пейтън Причард вкара рекордните си за сезона 30 точки, влизайки като резерва, Джейсън Тейтъм добави 26, седем борби и седем асисетнции за Бостън, който победи Чикаго със 125:111. Пол Джордж завърши с 18 точки, шест борби и осем аситенции за Селтикс, които водеха с 32 точки във втората четвърт. Кейлъб Уилсън поведе Чикаго с 23 точки, включително и шест тройки. Норман Пауъл добави 16 точки, а Матас Бузелис - 14.

Резервата Роналд Холанд II блестя на игрището с 12 точки в третата част от общо своите 18 за Детройт, който победи Бруклин със 11-:94. Кейд Сънингам бе най-резултатен с 20 точки за "буталата", които записаха втора поредна победа. Дънкън Робинсън добави 17 точки. Мориц Вагнер завърши с 16 за Бруклин, който има пет загуби от началото.

Антъни Дейвис вкара 25 точки и спечели 13 борби при успеха на Вашингтон срещу гостуващия Шарлът с 95:79. Трей Йънг завърши с 21 точки, а номер 1 в драфта за 2026 Ей Джей Дибанца се отчете със 17 точки за победата. Брендън Милър вкара 19 за Шарлът.

Дезмънд Бейн отбеляза 28 точки, а Франц Вагнер завърши с 26 и 11 асистенции, за да изведат Орландо до успеха над Торонто със 121:114. Уендъл Картър Джуниър записа 20 точки и седем борби, докато Антъни Блек приключи със 17 точки и 10 асистенции за "магьосниците". Скоти Барнс бе лидер на Торонто с 41 точки, Имануел Куикли добави 17.

ЛаМело Бол отбеляза 24 и даде седем асистенции да Минесота, който се наложи като домакин срещу Лос Анджелис Клипърс със 127:101. Джейдън Макданиелс завърши с 23 точки, а Боунс Хайланд добави 19 от пейката. Дариус Гарланд бе най-резултатен за Клипърс с 24 точки, като тимът допусна четвърта поредна загуба.

Янис Адетокумбо записа трипъл-дабъл - 31 точки, 17 борби и 10 асистенции за победата на Маями над Индиана със 145:125. Бам Адебайо добави 27 точки и девет борби, докато Клей Томпсън помогна с 25. Куентън Джаксън поведе Индиана с 24 точки от пейката, а Андрю Нембхард вкара 22 и направи девет асистенции.

Джамал Мъри реализира 39 точки, като направи седем тройки, Крисчън Браун завърши с 29 точки и също седем тройки за Денвър, който победи Финикс със 127:120.Никола Йокич записа 18 точки и 10 асистенции. Майлс Бриджис вкара 24 точки и грабна 10 борби, докато Девин Букър добави 20 точки за "слънцата".

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