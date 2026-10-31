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Джа Морант ще бъде извън игра минимум един месец

  • 31 окт 2026 | 13:49
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Джа Морант ще бъде извън игра минимум един месец

Гардът на Портланд Джа Морант може да пропусне поне месец, след като получи контузия в мача срещу бившия си тим Мемфис. Портланд загуби от Мемфис със 103:124 във въпросната среща от НБА, предаде АП.

От клуба съобщиха, че Морант има травма от втора степен, като състоянието му ще бъде проверено отново след четири седмици.

Морант записа 14 точки за 23 минути при първата загуба на отбора му за сезона, а той има средно 15,8 точки на мач през сезона дотук.

Джа Морант е бе избран за Новобранец на годината през 2020 и има две участия в Мача на звездите, когато бе играч на Мемфис.

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