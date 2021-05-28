Глушаков преговаря с новака Нижний Новгород

Бившият руски национал Денис Глушаков най-вероятно ще има нов отбор. 34-годишният халф обмисля оферта от новака в Премиер лигата Нижний Новгород. Предложението е по-добро от това на Химки, където Глушаков игра до миналия сезон.

С екипа на тима от московското предградие опитният полузащитник изигра 17 мача шампионатни, в които вкара 3 гола. Неговият договор изтича скоро и той ще стане свободен агент. От Химки му предложиха контракт за 2+1 години, но засега Глушаков не е дал отговор.