Обявиха съдиите за последния кръг от първата шестица на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за мачовете на първата шестица от 31-ия кръг на efbet Лига. Те са без значение за крайното класиране, но по правилник трябва да се изиграят по едно и също време. Ето нарядите:

26 Май 2021 г.

Сряда 20:00 ч.



ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое



ГС: Владимир Вълков Вълков

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Петър Стоянов Петров



26 Май 2021 г.

Сряда 20:00 ч.



ФК Арда - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Даниел Милков Ников

АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Георги Крумов Виделов



26 Май 2021 г.

Сряда 20:00 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Красимир Владимиров Миланов

АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Костадин Ангелов Гергинов