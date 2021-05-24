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  3. Обявиха съдиите за последния кръг от първата шестица на efbet Лига

Обявиха съдиите за последния кръг от първата шестица на efbet Лига

  • 24 май 2021 | 13:20
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Обявиха съдиите за последния кръг от първата шестица на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за мачовете на първата шестица от 31-ия кръг на efbet Лига. Те са без значение за крайното класиране, но по правилник трябва да се изиграят по едно и също време. Ето нарядите:

26 Май 2021 г. 
Сряда 20:00 ч. 

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое 

ГС: Владимир Вълков Вълков 
АС1: Йордан Петров Петров 
АС2: Румен Емилов Иванов 
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев 
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев 
АВАР: Петър Велизаров Митрев 
СН: Петър Стоянов Петров 

26 Май 2021 г. 
Сряда 20:00 ч. 

ФК Арда - ПФК Локомотив 1926 

ГС: Георги Димитров Давидов 
АС1: Даниел Милков Ников 
АС2: Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ: Димо Стоянов Димов 
ВАР: Валентин Станчев Железов 
АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев 
СН: Георги Крумов Виделов 

26 Май 2021 г. 
Сряда 20:00 ч. 

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945 

ГС: Волен Валентинов Чинков 
АС1: Красимир Владимиров Миланов 
АС2: Димитър Божидаров Стоилов 
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров 
ВАР: Драгомир Димитров Драганов 
АВАР: Диян Христов Вълков 
СН: Костадин Ангелов Гергинов

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