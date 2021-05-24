Обявиха съдиите за последния кръг от първата шестица на efbet Лига
Станаха ясни съдийските назначения за мачовете на първата шестица от 31-ия кръг на efbet Лига. Те са без значение за крайното класиране, но по правилник трябва да се изиграят по едно и също време. Ето нарядите:
26 Май 2021 г.
Сряда 20:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Петър Стоянов Петров
26 Май 2021 г.
Сряда 20:00 ч.
ФК Арда - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Крумов Виделов
26 Май 2021 г.
Сряда 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Красимир Владимиров Миланов
АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Костадин Ангелов Гергинов