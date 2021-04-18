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  3. Драгомир Драганов ще свири Локо (Пд) - Левски, ето всички съдийски назначения за 25-ия кръг на елита

Драгомир Драганов ще свири Локо (Пд) - Левски, ето всички съдийски назначения за 25-ия кръг на елита

  • 18 април 2021 | 17:12
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БФС обяви съдийските назначения за следващия 25-и кръг на efbet Лига. Драгомир Драганов ще свири дербито между Локомотив (Пловдив) и Левски, а Станислав Тодоров ще отговаря за Лудогорец срещу ЦСКА 1948. Ето всички съдии, които ще ръководят мачовете. 

Левски няма какво да губи срещу Лудогорец
Левски няма какво да губи срещу Лудогорец

20, Апр 2021 г. Вторник 16:00 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПОФК Ботев Враца 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Николов Николов 
СН: Георги Владимиров Игнатов

20, Апр 2021 г. Вторник 18:15 ч. 
ФК Арда - ФК Етър 
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Костадин Димитров Тановчев 
4-ТИ: Благой Кирилов Манов 
СН: Йордан Динков Сталев

20, Апр 2021 г. Вторник 20:30 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Ботев 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Петър Стоянов Петров

21, Апр 2021 г. Сряда 16:00 ч. 
ПФК Берое - ФК Царско село 2015 
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Румен Емилов Иванов 
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен 
СН: Кольо Димитров Данев

21, Апр 2021 г. Сряда 18:15 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Монтана 1921 
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев 
СН: Кирил Петков Йорданов

21, Апр 2021 г. Сряда 20:30 ч. 
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски 
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов 
СН: Георги Василев Йорданов

22, Апр 2021 г. Четвъртък 19:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев 
СН: Николай Тодоров Петров 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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