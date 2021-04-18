Драгомир Драганов ще свири Локо (Пд) - Левски, ето всички съдийски назначения за 25-ия кръг на елита
БФС обяви съдийските назначения за следващия 25-и кръг на efbet Лига. Драгомир Драганов ще свири дербито между Локомотив (Пловдив) и Левски, а Станислав Тодоров ще отговаря за Лудогорец срещу ЦСКА 1948. Ето всички съдии, които ще ръководят мачовете.
Левски няма какво да губи срещу Лудогорец
20, Апр 2021 г. Вторник 16:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Георги Владимиров Игнатов
20, Апр 2021 г. Вторник 18:15 ч.
ФК Арда - ФК Етър
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Йордан Динков Сталев
20, Апр 2021 г. Вторник 20:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Петър Стоянов Петров
21, Апр 2021 г. Сряда 16:00 ч.
ПФК Берое - ФК Царско село 2015
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Кольо Димитров Данев
21, Апр 2021 г. Сряда 18:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Монтана 1921
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Кирил Петков Йорданов
21, Апр 2021 г. Сряда 20:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Василев Йорданов
22, Апр 2021 г. Четвъртък 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Николай Тодоров Петров
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.