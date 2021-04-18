Драгомир Драганов ще свири Локо (Пд) - Левски, ето всички съдийски назначения за 25-ия кръг на елита

БФС обяви съдийските назначения за следващия 25-и кръг на efbet Лига. Драгомир Драганов ще свири дербито между Локомотив (Пловдив) и Левски, а Станислав Тодоров ще отговаря за Лудогорец срещу ЦСКА 1948. Ето всички съдии, които ще ръководят мачовете.

Левски няма какво да губи срещу Лудогорец

20, Апр 2021 г. Вторник 16:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПОФК Ботев Враца

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Георги Николов Николов

СН: Георги Владимиров Игнатов

20, Апр 2021 г. Вторник 18:15 ч.

ФК Арда - ФК Етър

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Благой Кирилов Манов

СН: Йордан Динков Сталев

20, Апр 2021 г. Вторник 20:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Петър Стоянов Петров

21, Апр 2021 г. Сряда 16:00 ч.

ПФК Берое - ФК Царско село 2015

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен

СН: Кольо Димитров Данев

21, Апр 2021 г. Сряда 18:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Монтана 1921

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

СН: Кирил Петков Йорданов

21, Апр 2021 г. Сряда 20:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Георги Василев Йорданов