Емона Иванова спечели сребърен медал на турнир по парабадминтон в Тайланд

Емона Иванова и Роса Ефомо де Марко (клас SL3-SU5) от Италия завършиха на второ място на международния турнир по парабадминтон в Tайланд, който се проведе в Банкок.

След силна игра, осем изиграни мача и пет победи те достигнаха финала, където загубиха в оспораван мач от Беатрис Монтейро (Португалия) и Хилеви Саломонсон (Швеция) с 10:15, 15:13, 12:15.

Емона Иванова със злато на международен турнир по пара бадминтон в Прага

С това класиране двете затвърдиха водещата си позиция като двойка в своя клас, след като през април те станаха шампионки на турнир в Прага.

Емона Иванова завърши пета индивидуално от 27 участнички. Тя е водена от треньорката си Румяна Иванова, с която вървят уверено към Параолимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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