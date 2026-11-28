Локомотив (Горна Оряховица) победи Фрегата в дербито на лидерите

Срещи от осмия кръг на първенството на България по хандбал за мъже:

Чардафон (Габрово) - НСА - 25:19 (13:9)

Спартак (Варна) - Левски - 39:29 (18:12)

Фрегата - Локомотив (Горна Оряховица) - 23:33 (10:19)

Осъм (Ловеч) - Шумен 61 - 18:33 (9:18)

Пирин 64 - Добруджа (Добрич) - 42:26 (23:9)

Лидер в класирането е Локомотив (Горна Оряховица) с 14 точки, пред Фрегата и Чардафон с по 12 точки, Спартак и Шумен с по 9, Пирин с 8, Осъм с 6, Левски с 5, НСА с 4 и Добруджа с 1 точка.

Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) победи Фрегата с 33:23 (19:10) като гост в дербито на лидерите от осмия кръг на мъжкото хандбално първенство на България.

С успеха шампионите събраха 14 точки и изместиха съперника от върха на класирането, като бургазлии вече са втори с 12.

Гостите започнаха по-активно и поведоха с 5:2, а впоследствие със серия от седем поредни гола дръпнаха с 13:4 и запазиха аванса си до почивката.

Втората част започна с три безответни попадения за "железничарите", които малко по-късно увеличиха преднината си до 27:12, а едва в края Фрегата успя да намали изоставането си, но стигна само до 23:33.

Чардафон (Габрово) също събра 12 точки, но е трети заради по-лоша голова разлика, след като спечели срещу гостуващия НСА с 25:19 (13:9).

Варненският Спартак остана четвърти с 9 точки след категоричното 39:29 (18:12) като домакин на Левски.

Вицешампионът Шумен също е с 9 точки, но на петото място, след като надделя убедително над домакина Осъм в Ловеч с 33:18 (18:9).

Пирин 64 се наложи над Добруджа (Добрич) с 42:26 (23:9) в Гоце Делчев и остави съперника на дъното без победа от старта на сезона.

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