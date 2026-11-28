България загуби от олимпийския и световен шампион Русия на полуфиналите на хандбалния турнир Women’s IHF Nations Trophy Europe в Кранево

Женският национален отбор на България по хандбал загуби от олимпийския и четирикратен световен шампион Русия с 22:45 (11:25) на полуфиналите на новия турнир Women’s IHF Nations Trophy Europe. Първото издание на международната надпревара, организирана под егидата на Международната федерация по хандбал (IHF), се провежда в новата „АкваЛайф Арена“ в Кранево и ще продължи до неделя.

Маринела Панайотова и Стефани Петрова реализираха по 5 гола в срещата за домакините. По три пъти се разписаха Мартина Тодорова и Лидия Ковачева.

За Русия Кристина Кожокар и Варвара Семина вкараха по 7 попадения. Рускините са олимпийски шампионки от Рио 2016 и четирикратни световни шампионки. Те играят в първо международно състезание от почти пет години, след като тази есен беше отменена наложената им през 2022 година забрана за участие зради военната инвазия в Украйна.

Утре България излиза в двубоя за третото място срещу Косово от 15:00 часа.

На финала ще се срещнат Русия и Беларус. Отборът на Беларус е другият финалист в турнира, след като надигра селекцията на Косово с 33:16 (16:10) в първия полуфинал.

На пето място завърши Белгия след разгром над Армения с 52:4 (24:2).

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