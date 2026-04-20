  Емона Иванова със злато на международен турнир по пара бадминтон в Прага

Емона Иванова със злато на международен турнир по пара бадминтон в Прага

  • 20 апр 2026 | 14:57
Емона Иванова (клас SL3) завоюва първи златен медал за България от международен турнир по пара бадминтон. Тя стана шампионка на двойки (WD SL3-SU5) на турнира "Прага Пара Бадминтон Интернешънъл 2026" в тандем със София Мацони от Англия.

Българката продължи успешната си серия след сребърното отличие на Европейското първенство по пара бадминтон в Истанбул миналата година - отново на двойки. Тя е състезател на СК Орел (София).

На единично Иванова се класира пета в своя клас SL4. Неотлъчно до нея по пътя й към Лос Анджелис 2028 е треньорката на националния отбор по пара бадминтон Румяна Иванова, преподавател в НСА „Васил Левски“.

Участието на Емона Иванова е реализирано с финансовата подкрепа по договор 36-00-90/05.03.2026 г. между Министерството на младежта и спорта и Българската паралимпийска федерация по Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания за 2026 година.

Подкрепа на финала ѝ оказаха нейните съотборници - опитният Димитър Павлов (клас SL3, СК Орел София) и дебютантът на международната сцена Найден Асенов (клас SL4, СКХУ Алфа, Севлиево).

Павлов се класира 9-и на единично и 17-и на двойки (MD SL3-SU5) с партньор Вилям Опина от Словакия, а Асенов завърши 17-и единично и 9-и на двойки (MD SL3-SU5) с партньор Линир Виктор Хазиза от Израел. Асенов, който е само на 20 години, демонстрира хъс, енергия и талант, а участието му беше подкрепено от Световната федерация по бадминтон и от Международния параолимпийски комитет.

Още от Други спортове

Българките завършиха на осмо място за Световната купа по фехтовка в Атина

Българките завършиха на осмо място за Световната купа по фехтовка в Атина

  • 19 апр 2026 | 18:21
  • 437
  • 1
Българите с бронзови медали на турнира по бадминтон в Малта

Българите с бронзови медали на турнира по бадминтон в Малта

  • 19 апр 2026 | 17:45
  • 856
  • 0
Президентът на федерацията не остана за награждаването на българската медалистка

Президентът на федерацията не остана за награждаването на българската медалистка

  • 19 апр 2026 | 17:37
  • 11729
  • 7
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 42423
  • 28
Отмениха полет на националите по щанги, Стефан Ботев отиде на официална вечеря

Отмениха полет на националите по щанги, Стефан Ботев отиде на официална вечеря

  • 19 апр 2026 | 10:07
  • 22616
  • 3
Тодор Стойчев 15-и на сабя на Световната купа по фехтовка в Италия

Тодор Стойчев 15-и на сабя на Световната купа по фехтовка в Италия

  • 19 апр 2026 | 02:31
  • 1502
  • 1
Виж всички

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 17672
  • 11
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 5257
  • 1
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 15065
  • 30
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 7325
  • 12
Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

  • 20 апр 2026 | 10:11
  • 29450
  • 48
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 20 апр 2026 | 08:32
  • 15134
  • 14