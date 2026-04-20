Емона Иванова със злато на международен турнир по пара бадминтон в Прага

Емона Иванова (клас SL3) завоюва първи златен медал за България от международен турнир по пара бадминтон. Тя стана шампионка на двойки (WD SL3-SU5) на турнира "Прага Пара Бадминтон Интернешънъл 2026" в тандем със София Мацони от Англия.

Българката продължи успешната си серия след сребърното отличие на Европейското първенство по пара бадминтон в Истанбул миналата година - отново на двойки. Тя е състезател на СК Орел (София).

На единично Иванова се класира пета в своя клас SL4. Неотлъчно до нея по пътя й към Лос Анджелис 2028 е треньорката на националния отбор по пара бадминтон Румяна Иванова, преподавател в НСА „Васил Левски“.

Участието на Емона Иванова е реализирано с финансовата подкрепа по договор 36-00-90/05.03.2026 г. между Министерството на младежта и спорта и Българската паралимпийска федерация по Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания за 2026 година.

Подкрепа на финала ѝ оказаха нейните съотборници - опитният Димитър Павлов (клас SL3, СК Орел София) и дебютантът на международната сцена Найден Асенов (клас SL4, СКХУ Алфа, Севлиево).

Павлов се класира 9-и на единично и 17-и на двойки (MD SL3-SU5) с партньор Вилям Опина от Словакия, а Асенов завърши 17-и единично и 9-и на двойки (MD SL3-SU5) с партньор Линир Виктор Хазиза от Израел. Асенов, който е само на 20 години, демонстрира хъс, енергия и талант, а участието му беше подкрепено от Световната федерация по бадминтон и от Международния параолимпийски комитет.