Четвърто поредно реми в мача за световната титла по шахмат между Гукеш Домараджу и Джавохир Синдаров

С реми завърши и четвъртата партия от мача за световната титла по шахмат между защитаващия отличието си Гукеш Домараджу от Индия и претендента Джавохир Синдаров от Узбекистан.

Двамата 20-годишни гросмайстори не успяха да се победят след 34 хода игра в Женева и по този начин резултатът между тях остава равен - 2:2 точки, получен след четири ремита.

В партия номер 4 Гукеш имаше предимството на белите фигури. В дебюта двамата разиграха Руска партия с атака Щайниц, но нито един от двамата шахматисти не изглеждаше изненадан от това. Играта сравнително бързо се ориентира към равностойни размени на фигури и още на 23-тия ход Гукеш и Синдаров имаха само по една дама и по един белопол офицер, с които да оперират. При равния брой пешки никой от двамата нямаше възможност да организира печеливша атака и десетина хода по-късно ремито стана факт.

В неделя предстои петата партия от мача, в която с белите ще бъде Синдаров. Шампион ще стане този, който първи събере 7,5 точки. В случай, че след 14 партии резултатът е 7:7 точки, ще се играе тайбрек на съкратена контрола. Наградният фонд на мача за световната титла е 2,5 милиона долара.

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