Веселин Топалов изведе отбора на Агроферт Добрич до титлата от европейското корпоративно първенство

Отборът на добричката фирма Агроферт спечели титлата на Европейското корпоративно първенство по шахмат, което се проведе в Париж.

В конкуренцията на 68 отбора от цяла Европа единственият български тим завърши с максималния резултат от 27 мач-точки, като спечели и деветте си срещи. С основна заслуга за титлата бе гросмайстор Веселин Топалов, който игра на първа дъска. Бившият световен шампион събра актив от 7,5 точки след шест победи и три ремита. Сред противниците, с които се справи Топалов, бяха гросмайсторите Ервин Л'Ами (Нидерландия), Мартин Кравцив (Украйна) и Мадс Андерсен (Дания), а с бившия номер 2 в световната ранглиста Максим Вашие-Лаграв (Франция) той направи реми.

Представяне на нивото на Топалов записаха и останалите играчи на Агроферт. На втора дъска Красимир Русев постигна 5 точки, на трета дъска капитанът Валентин Митев регистрира 8 точки, а на четвърта дъска Ивелина Христова събра 6 точки.

На второ място в класирането завърши френската фирма Льо 16 Анжу с 23 мач-точки, а бронзовите медали останаха за чешкия Глобал Рамблърс с 22 мач-точки.

Участие в Европейското корпоративно първенство взеха близо 300 шахматисти от 33 национални федерации, в това число 18 гросмайстори и 23-ма международни майстори.

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