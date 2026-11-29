България спечели бронзовите медали на хандбалния турнир Women’s IHF Nations Trophy Europe в Кранево

Женският национален отбор на България по хандбал спечели бронзовите медали в новия турнир Women’s IHF Nations Trophy Europe. Първото издание на международната надпревара, организирана под егидата на Международната федерация по хандбал (IHF), се провежда в новата „АкваЛайф Арена“ в Кранево.

Воденият от Росица Бакърджиева и Миглена Христова български тим надигра Косово с 23:20 (10:11) в мача за третото място. Двубоят беше изключително оспорван. Националките отстъпваха с един гол разлика на почивката, но вкараха 13 попадения срещу 9 за съперника през втората част и стигнаха до крайния успех.

Мелина Спасова реализира 7 гола за успеха, 6 добави Лидия Ковачева. Отлично на вратата на тима се представи капитанката Деси Николова.

От 17.30 часа олимпийският и четирикратен шампион Русия излиза на финала срещу състава на Беларус.

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