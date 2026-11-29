Кристиян Илиев: Не подценяваме нито един съперник и показваме уважение срещу всеки един противни

Старши треньорът на Марица Пловдив Кристиян Илиев е категоричен, че възпитаничките му трябва да се отнасят с еднакво уважение към всяко свое предизвикателство и само така могат да поддържат отличните си резултати в шампионата.

Марица с категорична победа над Левски в Пловдив, Александра Китипова с 21 точки

Пловдивчанки постигнаха осма победа в първенството, като спечелиха домакинството си на Левски с 3:0 гейма.

"Поздравление за Левски, които дадоха всичко от себе си. Играха доста добре. При нас мачовете ни през три дни си казват думата и физическото ни състояние не е на най-добро нито. Продължаваме да тренираме, защото в сряда ни чака изключително важен мач", сподели той след срещата.

За шампиона на България предстои домакинство на Кащела от Купата на ЦЕВ.

"Ще стане много хубав мач и се надявам да бъдем победители. Трудно се удържа лидерството в България. Не подценяваме нито един съперник и показваме уважение срещу всеки един противник", допълни наставникът.

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