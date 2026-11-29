Владимир Гърков със 17 точки, Борис Начев с 4 блока при победа на Джоя дел Коле

Българските волейболисти Владимир Гърков и Борис Начев изиграха силен мач и помогнаха на своя Джоя дел Коле да постигне домакинска победа над Групо Физиомед Алема Енерджи (Мачерата) с 3:1 (25:17, 25:19, 25:27, 25:20) в двубой от 7-ия кръг на италианската Серия А2.

Двамата българи започнаха като титуляри и имаха сериозен принос за успеха на своя отбор.

Владимир Гърков стана втори по резултатност за победителите със 17 точки (1 блок, 4 аса, 43% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане – +5).

Българският посрещач реализира 12 от 28 атаки, като се отличи и със силен начален удар.

Борис Начев завърши с 10 точки (4 блока, 1 ас, 83% ефективност в атака – +3).

Българският централен блокировач реализира 5 от 6 атаки и бе сред най-добрите на мрежата.

Домакините започнаха убедително двубоя и спечелиха първите два гейма с 25:17 и 25:19.

В третата част гостите от Мачерата успяха да се върнат в срещата след оспорвана битка и успех с 27:25.

Джоя дел Коле обаче не позволи нов обрат и затвори двубоя след 25:20 в четвъртия гейм.

Най-резултатен за победителите стана Джулио Саби с 21 точки (1 блок, 3 аса и 68% ефективност в атака – +10).

Кристиан Фрумушелу добави 9 точки, а Феличе Сете завърши със 7.

За гостите най-резултатен бе Марко Новело с 20 точки, докато Луиджи Рандацо добави 16 точки.

Италия, Серия А2 — 7-и кръг:

ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ – МАЧЕРАТА 3:1 (25:17, 25:19, 25:27, 25:20)

ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ: Кристиан Фрумушелу 9, Джулио Саби 21, Феличе Сете 7, ВЛАДИМИР ГЪРКОВ 17, БОРИС НАЧЕВ 10, Матео Педрони 2 – Матиа Рафа-либеро (Стефано Фери 3, Джузепе Лонго, Джанлука Фар, Салваторе Канила)

МАЧЕРАТА: Марко Новело 20, Давиде Диаферия 2, Лоренцо Еспозито 2, Луиджи Рандацо 16, Даниел Фраге Рубин 9, Максуел Маркети 1 – Андреа Маркизио-либеро (Леонардо Санду 5, Лоренцо Амброзе, Харил Дадаш 1, Алесандро Бекио).

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