Българският национал Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) продължават победния си ход в полската ПлюсЛига.
Шампионите постигнаха девета поредна победа от началото на сезона, след като се наложиха като гости над Ястшембе Барком с 3:0 (25:14, 25:23, 26:24) в двубой от 9-ия кръг.
Алекс Грозданов започна като титуляр и завърши с 6 точки (2 блока, 1 ас, 33% ефективност в атака – +5).
Българският централен блокировач реализира 3 от 6 атаки и допринесе за успеха на своя тим.
Най-резултатен за победителите стана канадският диагонал Кевин Сасак с 18 точки (2 блока, 69% ефективност в атака – +15).
Миколай Савицки добави 16 точки (1 блок, 3 аса, 57% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане – +10) и бе избран за MVP.
Японският национал Ран Такахаши се отличи с 12 точки (1 блок, 34% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане – +9).
В състава на Богданка се завърна френският централен блокировач Мусе Гуайе, който записа 8 точки (4 блока, 66% ефективност в атака – +5).
Голямата звезда на гостите Вилфредо Леон отново не взе участие в срещата.
За Ястшембе Барком най-резултатен бе Васил Тупчий с 12 точки (3 блока, 15% ефективност в атака – +10).
Броди Хофер добави 10 точки, а Себастиан Адамчик завърши със 7.
Полша, ПлюсЛига — 9-и кръг
ЯСТШЕМБЕ БАРКОМ – БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 0:3 (14:25, 23:25, 24:26)
ЯСТШЕМБЕ БАРКОМ: Максуел Елгерт , Броди Хофер 10, Войчех Дуджик 4, Васил Тупчий 12, Бартош Фирщ 2, Себастиан Адамчик 7 – Камил Шимура-либеро (Лоренцо Поуп 6, Якоб Теле, Адам Лоренц 4, Ярослав Пампушко)
Старши треньор: АНДЖЕЙ КОВАЛ
БОГДАНКА ЛУК: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 18, Миколай Савицки 16, Ран Такахаши 12, Мусе Гуайе 8, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 6 – Томохиро Огава-либеро (Матеуш Малиновски, Павел Русин, Рафал Прокопчук)
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google