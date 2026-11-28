Алекс Грозданов с 6 точки при 9-а поредна победа на Богданка

Българският национал Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) продължават победния си ход в полската ПлюсЛига.

Шампионите постигнаха девета поредна победа от началото на сезона, след като се наложиха като гости над Ястшембе Барком с 3:0 (25:14, 25:23, 26:24) в двубой от 9-ия кръг.

Алекс Грозданов започна като титуляр и завърши с 6 точки (2 блока, 1 ас, 33% ефективност в атака – +5).

Българският централен блокировач реализира 3 от 6 атаки и допринесе за успеха на своя тим.

Най-резултатен за победителите стана канадският диагонал Кевин Сасак с 18 точки (2 блока, 69% ефективност в атака – +15).

Миколай Савицки добави 16 точки (1 блок, 3 аса, 57% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане – +10) и бе избран за MVP.

Японският национал Ран Такахаши се отличи с 12 точки (1 блок, 34% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане – +9).

В състава на Богданка се завърна френският централен блокировач Мусе Гуайе, който записа 8 точки (4 блока, 66% ефективност в атака – +5).

Голямата звезда на гостите Вилфредо Леон отново не взе участие в срещата.

За Ястшембе Барком най-резултатен бе Васил Тупчий с 12 точки (3 блока, 15% ефективност в атака – +10).

Броди Хофер добави 10 точки, а Себастиан Адамчик завърши със 7.

Полша, ПлюсЛига — 9-и кръг

ЯСТШЕМБЕ БАРКОМ – БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 0:3 (14:25, 23:25, 24:26)

ЯСТШЕМБЕ БАРКОМ: Максуел Елгерт , Броди Хофер 10, Войчех Дуджик 4, Васил Тупчий 12, Бартош Фирщ 2, Себастиан Адамчик 7 – Камил Шимура-либеро (Лоренцо Поуп 6, Якоб Теле, Адам Лоренц 4, Ярослав Пампушко)

Старши треньор: АНДЖЕЙ КОВАЛ

БОГДАНКА ЛУК: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 18, Миколай Савицки 16, Ран Такахаши 12, Мусе Гуайе 8, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 6 – Томохиро Огава-либеро (Матеуш Малиновски, Павел Русин, Рафал Прокопчук)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

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