Бленджини и Милано с категорична победа №10 в Италия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини и воденият от него Нумия Веро Волей (Милано) записаха категорична победа в италианската Серия А1 при жените.

Волейболистките на Бленджини разгромиха като гости Талмасонс с 3:0 (25:18, 25:14, 25:17) в двубой от 11-ия кръг, игран пред 3500 зрители в „Пала Карнера“ в Удине.

Двубоят продължи 81 минути.

Италианската звезда Паола Егону бе най-резултатна за победителките с 14 точки (1 блок, 1 ас, 63% ефективност в атака – +8).

Американката Халия Лание добави 11 точки (1 блок, 1 ас, 43% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане – +6).

Капитанката на националния отбор на Италия Анна Данези се отличи с 10 точки (5 блока, 2 аса, 75% ефективност в атака – +8) и бе избрана за MVP на двубоя.

Ребека Пива също реализира 10 точки (2 блока, 50% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане – +8).

Сръбската националка Хена Куртагич добави 8 точки (2 блока, 60% ефективност в атака – +7).

За домакините Джорджа Фрозини стана най-резултатна в двубоя с 15 точки (1 ас, 41% ефективност в атака – +9).

Възпитаничките на Джанлоренцо Бленджини доминираха категорично на блокада (11:2), на сервис (4:1) и в атака (51% срещу 32%).

ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А1 – ЖЕНИ, 11-И КРЪГ

ТАЛМАСОНС – МИЛАНО 0:3 (18:25, 14:25, 17:25)

ТАЛМАСОНС: Франческа Скола 2, Джорджа Фрозини 15, Леонарда Грабич 6, Ефросини Бакодиму 1, Ислам Ганар 2, Лисет Ерера Бланко 4 – Алесандра Мистрета – либеро (Аурора Росето 1, Карин Барбазени, Дана Шмит, Жюли Ленгвайлер, Амели Вигето, Аурора Касан)

Старши треньор: ФАБИО ПАРАЦОЛИ

МИЛАНО: Франческа Бозио, Паола Егону 14, Халия Лание 11, Ребека Пива 10, Анна Данези 10, Хена Куртагич 8 – Елеонора Ферсино – либеро (Йошино Сато 1, Аида Даутова 1, Алондра Тапия 1, Дженифър Болдини, Бенедета Сартори)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ.

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