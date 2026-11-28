Димитър Димитров и Олщин с победа след обрат в Полша

Отборът на българския национал Димитър Димитров – Енерга Индикпол АЗС (Олщин), записа победа в полското волейболно първенство TAURON Liga. Тимът се наложи като гост на Стилон (Гожув) с 3:1 (16:25, 33:31, 25:22, 25:20) след обрат в двубой от деветия кръг. Срещата продължи 133 минути пред 3574 зрители в „Арена Гожув“.

Българският диагонал се появи в игра и в четирите гейма, като завърши с 3 точки, всичките от успешни атаки. Димитров реализира три от шестте си опита в нападение, отчитайки 50% успеваемост, без да допусне грешка или да бъде спрян на блокада.

Домакините започнаха по-добре срещата и спечелиха убедително първия гейм с 25:16. Олщин обаче намери начин да се върне в двубоя, а ключова за крайния успех се оказа втората част. Двата отбора проведоха изключително оспорвана битка, която завърши с 33:31 в полза на гостите.

Волейболистите на Даниел Плински продължиха с доброто си представяне и в третия гейм. Олщин надделя с 25:22, а в четвъртата част се наложи с 25:20, за да си осигури трите точки.

Сериозна роля за успеха на гостите изигра блокадата. Павел Чешлик, който не започна като титуляр, се отличи с шест точкови блокади, докато целият отбор на Стилон завърши срещата с четири.

Най-резултатен за победителите беше германският национал Мориц Карлицек с 28 точки (25 успешни атаки, 2 аса и 1 блокада). Артур Шварц добави 19 точки, Павел Халаба реализира 12, а Павел Чешлик завърши с 11.

За домакините над всички беше Давид Дулски с 30 точки (29 успешни атаки и 1 ас), следван от Иля Ковальов с 14 и Давид Шивчик с 10.

СТИЛОН (ГОЖУВ) – ЕНЕРГА ИНДИКПОЛ АЗС (ОЛЩИН) 1:3 (25:16, 31:33, 22:25, 20:25)

СТИЛОН (ГОЖУВ): Давид Шивчик 10 т., Фабиан Джизга 1 т., Иля Ковальов 14 т., Александър Стефанович 7 т., Давид Дулски 30 т., Якуб Червински 9 т. – Матеуш Масловски-либеро 0 т. (Игор Нуркевич 0 т., Лазар Маринович 0 т., Матеуш Мачейевич 0 т., Бартломей Мордил 0 т., Марцел Кичински 0 т., Войчех Венцлавски 0 т., Якуб Юрчик-либеро 0 т.)

Старши треньор: Юбер Ено

ЕНЕРГА ИНДИКПОЛ АЗС (ОЛЩИН): Лукаш Козуб 1 т., Мориц Карлицек 28 т., Карол Урбанович 4 т., Артур Шварц 19 т., Павел Халаба 12 т., Якуб Майхжак 0 т. – Якуб Чунайтис-либеро 0 т. (Бартош Славински 0 т., Йоханес Тиле 0 т., Мачей Мошчински 0 т., Северин Липински 0 т., Кацпер Шенкевич 0 т., Павел Чешлик 11 т., Карол Борковски 0 т., Димитър Димитров 3 т., Ян Хадрава 0 т., Куба Хаврилук-либеро 0 т.)

Старши треньор: Даниел Плински

Снимки: Tauron Liga

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